Agenda des sorties : que faire ce week-end du 3 au 4 juin à Saint-Pierre-et-Miquelon ?

Que faire en ce premier week-end du mois de juin ? Cinéma, spectacle, balade à vélo, football... Comme tous les vendredis, la rédaction de Saint-Pierre-et-Miquelon La 1ère fait le point sur les idées de sorties.

Céline Latchimy-Irissin •

Il y aura beaucoup d’activités, notamment ce samedi 3 juin, veille de la fête des mères et journée internationale de la bicyclette.

Journée internationale du vélo

Si vous avez un vieux vélo qui traîne, vous pourrez le ressortir demain de votre garage de votre garage. Un tout premier événement public, ouvert aux enfants et aux adultes, est organisé à l’AJEP à partir de 10h30.

Au programme, des ateliers de réparation, de graissage et de gonflage des pneus afin de remettre à neuf les vélos. Une balade est ensuite proposée par l’association Roue Libre SPM entre 12h et 14h.

Les participants peuvent emmener leur repas puisqu’un pique-nique en forêt est prévu.

Deux représentations équestres ce week-end

A défaut du vélo, eux seront sur la selle de leur cheval dans le cadre d’une représentation équestre. L'association Atmos’fers propose samedi soir à 21h et dimanche à 14h un spectacle sur le thème "Princesses du monde" au sein du manège du Club d’équitation de Saint-Pierre.

Il faut compter 20 euros pour les adultes et 10 euros pour les enfants âgés de moins de 12 ans.

A noter que la représentation de samedi affiche complet. Il reste encore des places pour celle de dimanche après-midi.

A la recherche d’un cadeau pour la fête des mères ?

Pour celles et ceux qui sont à la recherche d’un cadeau pour la fête des mères, la perle rare se trouve peut-être au local de France Nature Environnement.

De 10h à 12h, l’association met en vente samedi 3 juin divers articles comme des produits cosmétiques, des plantes d’intérieur, des plants annuels ou vivaces pour le jardin ou le potager comme des oignons rocamboles ou encore des fraisiers.

Découvrir l’histoire des soldats de Terre-Neuve et la Grande Guerre

L’exposition "The Royal Newfoundland Regiment" est visible jusqu’au 11 juin au musée de l’Arche. Pour l’occasion, le public pourra échanger avec James Prowse à propos de l’histoire des soldats de Terre-Neuve et la Grande Guerre.

Il œuvre en tant que musicien et réserviste au sein de la fanfare du régiment pour maintenir vivante la mémoire du dévouement de ces soldats pendant la Première Guerre Mondiale.

Il sera présent de 10h à 11h30 et de 14h à 15h30 ce samedi.

Du football au stade Léonce Claireaux

Le championnat de football senior se poursuit avec une rencontre entre l’ASSP et l’ASM samedi. L'objectif pour les deux équipes, vainqueurs toutes les deux de leur premier match : la première place du classement.

Le match débutera à 13h sur la pelouse du stade Léonce-Claireaux à Saint-Pierre.

Deux films à l’affiche du Centre Culturel et Sportif

Comme chaque week-end, il y aura également du cinéma. Samedi soir à 21h, le Centre Culturel et Sportif projette le film d’animation "Spiderman across the Spider-Verse". Le héros originaire de Brooklyn est catapulté à travers le Multivers, un univers parallèle où il se retrouvera confronté à d’autres super -éros, avec qui il devra redéfinir la notion de "héros" pour pouvoir sauver les personnes qu’il aime le plus.

On reste avec les héros et personnages préférés de notre enfance avec cet autre film d’aventure, proposé dimanche après-midi à 14h30. Il s’agit de "La petite Sirène" qui suit les périples d’Ariel. La jeune sirène, rebelle dans l’âme, va tomber sous le charme du prince Eric alors qu’il lui est interdit d’interagir avec les humains.

Cette dernière va donc passer un pacte avec la sorcière des mers Ursula, un accord qui mettra sa vie en danger.

Le film est conseillé à partir de huit ans.