Football : L'ASSP entame sa saison avec une victoire écrasante face à l'ASIA

Les Verts habités par la rage de vaincre lors de leur face à face avec les Jaunes à l'occasion de la deuxième journée de championnat sénior. Les verts ont largement battu l'ASIA sur le score de 6 buts à 0. Ce mercredi 31 mai, les joueurs de l'ASSP n'ont laissé aucune chance aux adversaires.

Marie-Paule Vidal •

C'est une nouvelle déception pour l'ASIA. Les protégés de Samuel Michel ont perdu à domicile ce mercredi 31 mai leur match face à l'ASSP. C'est leur deuxième défaite. La première, c'était moins d'une semaine auparavant face à l'ASM.

Si le début du championnat de football sénior à Saint-Pierre et Miquelon commence mal pour les Jaunes, du côté de l'ASSP, les joueurs étaient très en forme. Ils remportent le match sur le score sans appel de 6 buts à 0. Un retour en force également pour l'entraîneur des Verts Mickaël Lenoir qui avait réalisé avec son équipe deux doublés consécutifs, c'était en 2015 et 2016.

Comme le précisait Mickaël Lenoir en début de match : "Sur le plan athlétique, on est prêt. Tactiquement, on est en train de se chercher. Cela va être des matchs référents".

Un premier match pour les Verts qui annonce peut-être une saison propice au club. Sur le terrain du stade John Girardin, les hommes du Président Mathieu Bialloux étaient motivés et confiants ce mercredi et ce dès l'entame de la rencontre. Et pour cause, il aura fallu moins de trois minutes à Arthur Lepape, pour ouvrir le score sur une frappe bien placée.

Puis, sur une passe de Seif Khélafi, Maël Kello, de son pied gauche, trouve le fond du filet du portier des jaunes Kyo Baslé. C'est 2 à 0 pour l'ASSP.

Les verts poursuivent sur leur lancée. Sur un coup franc, tiré à 18 mètres, le capitaine Tristan Girardin marque le troisième but de son équipe. L'ASIA est à deux doigts de réduire le score à la 20 ième minute mais se heurte au gardien adverse William Soufou.

L'ASSP va ensuite creuser l'écart lors de cette première mi-temps lorsque Arthur Lepape, sans marquage, seul au deuxième poteau, d'une tête piquée réalise un doublé en inscrivant le quatrième but des Verts. Les équipes s'affrontent depuis un peu plus de 27 minutes de jeu.

Cinq minutes avant le coup de sifflet annonçant la pause, suite à une nouvelle passe en retrait de Seif Khélafi, Hugo Pereira va lui aussi inscrire un but pour l'ASSP.

Le score est de 5 à 0 pour l'ASSP.

De retour des vestiaires, moins de buts, mais les équipiers du capitaine Tristan Girardin donnent le coup de grâce aux protégés de l'entraîneur de l'ASIA, Samuel Michel. À la 79ème minute du temps réglementaire, Seif Khélafi marque le 6ème but des Verts et finalise ainsi la longue série de buts de l'ASSP.

On s'entraîne depuis des mois. On a monté tout doucement en vitesse. Ce résultat, c'est un peu le fruit de nos efforts à l'entrainement. Maël Kello, ASSP

L'ASSP, équipe championne en 2022, remporte donc ce deuxième match de tout début de saison. L'ASIA qui, dans ce match aurait manqué d'agressivité et de cohésion d'équipe, devra se remettre en question même si l'équipe a mieux joué en seconde mi-temps.

L'ASIA a encaissé dix buts en seulement deux rencontres. Pour Mathieu Hivert, cette rencontre est "à oublier".

Il va falloir que l'on se remobilise, faire un peu plus d'efforts. Et si on n'arrive pas, poser notre jeu [...] Il va falloir que l'on mette un peu plus d'intention et qu'on joue avec d'autres armes, plus physique. Mathieu Hivert, capitaine de l'ASIA

Pour Mathieu Hivert , il n'est pas question "de rester sur des défaites comme cela. Elles font mal. On commence très mal la saison et là c'est à nous de nous ressaisir et de nous bouger pour faire quelque chose d'intéressant cette année".

L'ASIA devra attendre le 14 juin pour faire ses preuves puisque la prochaine rencontre aura lieu le samedi 3 juin à 13 heures au stade Léonce Claireaux. L'ASSP affrontera l'ASM.

Retrouvez la rencontre ASIA-ASSP dans son intégralité.