Après plusieurs mois de fermeture, la patinoire de Saint-Pierre a rouvert ses portes

La patinoire de Saint-Pierre a repris ses activités ce mercredi 21 octobre. Elle était fermée depuis mars 2020, à cause de la crise de la Covid-19 et de travaux de réfection du bâtiment.

Marie Daoudal •

Une ambiance de retrouvailles

"C'est une ambiance de retrouvailles, donc c'est très festif. Cela fait vraiment du bien, après cette période très calme." Prisca Perrin, directrice de la patinoire

©saintpierremiquelon

Le bruit des patins sur la glace et les cris d'enfants résonnent dans le complexe sportif. Ce mercredi 21 octobre, la patinoire de Saint-Pierre a rouvert ses portes au grand public, après une fermeture prolongée. Une bonne nouvelle, pour les passionnés de sports de glace, qui appelaient cette réouverture de leurs voeux. "Je suis très contente, parce qu'avec le confinement, on a eu un grand moment où on pouvait pas y aller", commente ainsi une jeune sportive. "Ca a été un peu compliqué pour ceux qui aiment vraiment la patinoire."Les clubs de hockey, de patinage artistique et de curling reprennent peu à peu leurs activités. Des stages sont aussi prévus pendant les vacances de la Toussaint. Ils seront encadrés par un protocole sanitaire strict , comme toutes les activités de la patinoire.Le complexe sportif avait fermé en avril 2020, en raison du confinement. Des travaux de réfection de la façade avaient ensuite retardé sa réouverture, avec la mise en place de panneaux de revêtement plus épais et plus résistants sur la façade extérieure du bâtiment . Le chantier de la façade nord, au niveau de l'entrée, avait, quant à lui, été reporté pour permettre aux associations sportives de reprendre plus tôt.Reportage de Marie-Paule Vidal et Jérôme Anger.