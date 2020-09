Les travaux de réfection extérieure se poursuivent à la patinoire de Saint-Pierre

La patinoire de Saint-Pierre est encore en travaux. Après la plomberie, le chauffage ou encore l'électricité, la collectivité territoriale a décidé de s'attaquer cette année au revêtement extérieur du bâtiment. Un chantier réalisé en deux ans pour éviter de pénaliser les associations sportives.

Flavie Bry



Des travaux étalés sur deux ans

©SPM La 1ère

La patinoire de Saint-Pierre fait peau neuve pour la première fois depuis son inauguration en 1984. L'entreprise maître d'ouvrage pose actuellement des panneaux de revêtement plus épais et plus résistants qui devraient permettre une meilleure accoustique dans le bâtiment.Pour cette étape du chantier, la collectivité a investi 2,1 millions d’euros et, comme promis aux assocations sportives utilisatrices des lieux, la façade nord, celle de l'entrée, ne sera réalisée que l'an prochain. Les différents clubs, préoccupés par ces travaux, souhaitaient en effet, reprendre leur saison plus tôt cette année.Débuté il y a cinq ans, le chantier a permis la mise en conformité de l’établissement. À la pose des bardages se sont aussi ajoutés d’autres travaux comme le chauffage, la ventilation, la plomberie, la sonorisation et l'électricité. La collectivité a ainsi investi 6,5 millions d’euros dans la rénovation globale de la patinoire.À lire aussi : La réouverture de la patinoire de Saint-Pierre retardée en raison de la crise sanitaire Malgré le retard accumulé au début en raison de la crise sanitaire, l'entreprise se dit être dans les temps pour la livraison du chantier.Le reportage de Claire Arrossaména et Adrien Develay.