Attention arnaques : à Saint-Pierre-et-Miquelon, la gendarmerie alerte et appelle à la vigilance

Ce jeudi 30 novembre, la gendarmerie de l’archipel tire la sonnette d’alarme. Quelles soient sur les réseaux sociaux, internet de manière générale ou par téléphone, de plus en plus d’arnaques sont constatées dans l’archipel.

"C’est une problématique qui est prise en compte par les services publics" commente la Major Delphine Josse de la gendarmerie de Saint-Pierre. Dans l’archipel, force est de constater qu’il y a une "forte progression de ce type d’infraction. On peut parler vraisemblablement d’infraction car au bout, il y a des malfaiteurs qui souhaitent récupérer de l’argent, des informations personnelles qui peuvent permettre à la fabrication de faux papiers ou percevoir des allocations" détaille-t-elle.

"À Saint-Pierre, quelques personnes ont été contactées"

Consciente de cette problématique, la gendarmerie souhaite alerter et mettre en garde la population. Ces arnaques se déclinent sous plusieurs formes : sur les réseaux sociaux, par mail, par téléphone ou en porte-à-porte.

"À Saint-Pierre, quelques personnes ont été contactées et ont prévenu les institutions. Malheureusement, il y a des gens moins vigilants qui peuvent se faire avoir. Si on est victime, il faut le dire. On pense être protégés car on se dit que personne ne pense pas forcément à notre petit territoire qui est au bout du monde mais ce n’est pas le cas. Internet et la téléphonie facilitent les échanges et permettent aux auteurs d’atteindre notre territoire ", ajoute la Major.

Il est difficile de quantifier le nombre de victimes car souvent les gens ne déposent pas de plainte ou ne signalent pas qu’il y a eu une tentative d’escroquerie. La tentative peut être punissable également. Major Delphine Josse, gendarmerie de Saint-Pierre

Selon la loi, l'escroquerie ou la tentative d'escroquerie sont passibles de cinq ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende. Les peines maximales passent à sept ans de prison et 750 000 euros d'amende lorsque l'escroc prend l'identité d'un agent public.

Comment détecter et réagir face à une fraude ?

Si on vous demande vos informations personnelles : méfiance ! La Major Delphine Josse rappelle qu’aujourd’hui, aucune institution n’a pour consigne de demander des informations personnelles par téléphone ou internet. "Dès qu’il y a une demande de ce type, il y a un risque d’arnaque. (…) Les malfaiteurs sont de plus en plus stratégiques et performants. Il est de plus en plus difficile de les détecter" reconnaît la Major.

Notez ces quelques conseils de la gendarmerie afin de détecter certaines fraudes :

Lorsqu’on vous demande vos informations personnelles, il faut raccrocher et faire un contre-appel à l’institution qui a essayé de vous contacter. L’institution pourra vous dire qu’elle ne demande pas ce type d’informations. La règle de départ est très simple : aucune information personnelle.

Ceux qui arnaquent peuvent avoir un numéro classique. Notez que ce numéro peut changer à chaque appel même si l’auteur reste le même.

Attention également aux offres alléchantes. On s’aperçoit qu’il y a une forte augmentation d’arnaques aux faux conseillers bancaires qui vont vous faire miroiter un placement en or ou qui vont vous dire qu’ils vont transformer vos crédits en taux de 0 % : attention.

Les malfaiteurs savent comment on les détecte donc ils sont meilleurs. Ils prennent des logos de l’État par exemple. Donc méfiance. Ils utilisent de faux QR Code et vous demandent de payer des contraventions.

Agir grâce à la prévention et à la collaboration de chacun

Pour combattre ce fléau, les forces de l’ordre misent sur la prévention. Des actions sont menées auprès d’élèves de CM2 et des collégiens de l’archipel : "on espère que les enfants en parlent à leurs parents".

Le 12 décembre prochain, à la gendarmerie face au Square Joffre, une heure d’information sur la détection et le signalement des fraudes sera par ailleurs proposée aux habitants. Cela permettra de transmettre les bons outils à chacun. "Par exemple, on reçoit beaucoup de SPAMS et peu de personnes savent qu’il existe un site qui s’appelle antispam. Dès qu’on détecte un SPAM, on le met sur ce site et ça va alerter les autres personnes inscrites sur le site. Cet outil fonctionne grâce à la collaboration de tous. C’est ensemble qu’on pourra détecter en amont et prévenir le plus de personnes possibles" souligne-t-elle.