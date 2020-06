Baccalauréat : 100 % de réussite en filière générale à Saint-Pierre et Miquelon

Fin d’un long suspens pour les 39 élèves de terminale du lycée Emile Letournel. Ils ont tous obtenu leur baccalauréat, les résultats sont tombés ce vendredi 12 juin en début de soirée.

« Cela veut dire qu’ils ont bien travaillés qu’on a fait ce qu’il fallait pour qu’ils réussissent. On leur souhaite maintenant de réussir dans leurs projets futurs. » - Jérémie Perret, Proviseur.

« Je ne pensais pas avoir la mention très bien, je suis super contente, c’est un poids en moins, c’est un soulagement. » Charlotte, bachelière

La fin d’une longue attente pour ces lycéens

Carton plein pour la promotion 2020 du baccalauréat. Les élèves de terminal de la filière générale ont tous obtenus le précieux sésame. Le proviseur du lycée est satisfait de ces très bons résultats.100 % de réussite et une pluie de mentions, 39 élèves admis au premier tour et vingt mentions très bien, dix mentions bien et sept mentions assez bien.De très bons résultats obtenus à l’issue d’une année perturbée en raison de la crise sanitaire. Les épreuves écrites et orales avaient d’ailleurs été annulées. Les élèves ont été évalués sur le travail fourni tout au long de l’année scolaire.Ces résultats du bac concluent donc une année très spéciale pour les élèves de terminale : entre confinement et cours à distance, la seconde moitié de l'année a été mouvementée.L'attente a été longue avant la publication des résultats, et chacun s'est occupé à sa façon.Le reportage de Marie Paturel et Aldric Lahiton.