"C'est impressionnant ! " : Les équipes de déneigement font face à des conditions exceptionnelles à Saint-Pierre

La neige est tombée pendant 48 heures sur l'archipel. Pour dégager les axes de circulation du centre-ville, les équipes de la Mairie sont mobilisées, accompagnées du personnel du secteur privé.

Saint-Pierre est sous la neige depuis ce mercredi 14 février. Les équipes de la Dtam se chargent de déneiger les routes nationales et les lotissements. Quant aux axes du centre-ville, la mission revient aux agents de la Mairie.

Une chorégraphie enneigée

"On a commencé par faire la souffleuse vers 10 heures et là on nettoie les routes où il y a le plus de neige, c'est impressionnant" explique Adelio Vasconcelos, aux commandes de la souffleuse.

À ses côtés, cinq autres agents de la mairie sont sur le pont, accompagnés d'une dizaine de personnel du secteur privé. Les équipements de la Mairie étant insuffisants face à ce volume de neige, les camions des entreprises privées viennent en renfort.

Davantage d'explications dans le reportage d'Élise Marné et Marie Paturel :

©saintpierreetmiquelon

"Il ne faut pas entraver le déneigement"

Afin d'aider au mieux les agents municipaux à dégager les routes, quelques mesures à suivre. "Il ne faut pas entraver le déneigement, ne pas circuler y compris en marchant" confie Bruno André, préfet de l'archipel. Selon lui, la prudence est de rigueur.

Si les personnes peuvent limiter au maximum leurs déplacements, pendant ces deux jours, cela va permettre aux ouvriers de travailler en toute sécurité. Bruno André, préfet de Saint-Pierre et Miquelon

La vigilance jaune est désormais levée sur l'archipel. De nouvelles chutes de neige sont attendues dans la nuit de samedi à dimanche selon Météo France.