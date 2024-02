L'archipel a basculé en vigilance orange neige avec toujours des vents violents

Depuis 7 heures ce mercredi 14 février, Météo France a fait passer son alerte vigilance en Orange pour les chutes de neige avec des vents violents qui gênent la visibilité. Soyez prudents et évitez tous déplacements.

Les chutes de neige qui ont commencé mardi soir pourraient se poursuivre toute la journée de ce mercredi et jusqu'à jeudi matin 6 heures.

Les vents violents qui atteignent des pointes jusqu'à 80 km/h devraient s'atténuer à partir de mercredi soir 21 heures.

A 6 heures ce matin, on relevait déjà 10 à 15 cm de neige. Les chutes de neige parfois fortes ce matin se poursuivront cet après-midi tout en devenant modérée : on attend un total proche de 20 à 25 cm de neige sur la journée. Et 5 à 10 cm de neige supplémentaire dans la nuit de mercredi à jeudi, ce qui portera le total de neige à 30 à 35 cm pour cet épisode.

Les températures approcheront -1°C sur la période.

Amélioration à compter de jeudi matin

Jeudi, les conditions s'améliorent lentement : quelques faibles chutes de neige persisteront une bonne partie de la journée mais les cumuls attendus resteront faibles.

Les chutes de neige seront accompagnées d'un vent de Nord-Est fort pour 30 à 35 kts ce matin qui s'orientera au Nord 30 à 35 kts cet après-midi, puis mollira au Nord-Ouest 25 à 30 kts en soirée.

Conjugués à la neige, ces vents forts occasionneront de faibles visibilités ce mercredi en journée.

Restons donc prudents lors de vos sorties, en vous rappelant que si certains accueils administratifs et de collectivités restent ouverts, il vaut mieux limiter vos déplacements. Et que les établissements scolaires et structures d'accueil d'enfants sont fermés par décision préfectorale ce mercredi.

A lire : Les établissements scolaires resteront fermés ce mercredi 14 février