C'est parti pour les épreuves du baccalauréat professionnel et de terminales de l'enseignement général et technologique

Chut, on planche ! Depuis le 14 juin, les élèves des filières professionnelles et du bac général et technologique sont très concentrés. Et pour cause les examens de fin d'année ont commencé à Saint-Pierre et Miquelon.

Marie-Paule Vidal •

Ce mardi 14 juin 2022, c'était le coup d'envoi des épreuves pour les élèves inscrits au baccalauréat professionnel dans l'archipel. Et pour les premières épreuves écrites, le silence était de mise pour les 24 élèves des filières professionnelles. Au programme de leur journée: français et histoire-géographie. À lire aussi : Saint-Pierre et Miquelon compte une vingtaine de nouveaux détenteurs du permis nature Ces examens se poursuivront jusqu'au 24 juin prochain. Au programme: prévention, santé et environnement/ économie-droit et économie-gestion et bien d'autres encore. Quand aux mathématiques les épreuves pratiques et écrites ont eu lieu sur support informatique

du lundi 23 mai au vendredi 3 juin. Eric Dupont, directeur aux formations des fillières professionnelles et technologiques répondait aux questions de Linda Saci. ©saintpierreetmiquelon Ce mercredi 15 juin, c'était au tour des terminales de l'enseignement général et technologique avec pour commencer la tant redoutée épreuve de philosophie. Les candidats devaient choisir entre deux sujets de dissertation et une explication de texte. À lire aussi : L'ambitieux projet artistique de la photographe Eleonora Strano à Miquelon Dans l'archipel, 32 élèves étaient concernés. L'épreuve a débuté à neuf heures et aura duré quatre heures comme à l'accoutumée. Quand aux épreuves écrites de spécialité, elles ont eu lieu les 11, 12 et 13 mai dernier. Malika Akhebbil, la proviseure du lycée d'Etat Emile Letournel est interrogée par Anastasia Laguerra. ©saintpierreetmiquelon

