CESE et pouvoir d’achat en Outre-mer : Yannick Cambray alerte sur l’augmentation du prix des hydrocarbures

"La problématique du pouvoir d’achat en Outre-mer date d’il y a très longtemps" commente Eric Leung-Sam-Fong, le président de la délégation aux Outre-mer du CESE.

Pour l’améliorer, "nous avons proposé une augmentation de la prime d’activité car il y a des travailleurs pauvres. Ils touchent le SMIC mais les produits alimentaires coûtent 30 % plus cher dans nos territoires".

Ces éléments "ne sont peut-être pas une révolution mais ils permettent petit à petit de résorber ou d’augmenter le pouvoir d’achat" ajoute Eric Leung-Sam-Fong.

Au total, dix préconisations ont été émises par le CESE. À noter que ces recommandations s’adressent au Gouvernement, au Parlement, mais aussi aux collectivités locales. Pour autant, rien ne garantit leurs mises en place.

Yannick Cambray, maire de Saint-Pierre et conseiller du CESE, était également présent. Il a tenu à alerter sur l’augmentation du prix des hydrocarbures dans l’archipel.

"Une augmentation du fioul de 13 % comme il y en a eu dernièrement, soit de 64 à 84 centimes, représente sur une année pleine une augmentation de 500 euros par foyer" souligne Yannick Cambray. "Les retraités ont des revenus très modestes mais il n’y a pas qu’eux" ajoute celui qui a également rencontré Philippe Vigier, ministre délégué aux Outre-mer.

Je suis intervenu lors de la rédaction de cet avis, mais aussi lors de notre rencontre avec Philippe Vigier pour lui demander la mise en place d’un bouclier, d’un prix de plafond pour lutter contre l’inflation, la vie chère. C’est une mesure intéressante pour le pouvoir d’achat des Saint-Pierrais et des Miquelonnais.

Face à cette urgence, Yannick Cambray estime "avoir été entendu. Il n’y a pas que le blocage des prix. Je pense qu’il y a aussi à mettre en place une politique de rénovation énergétique de bâtiment, c’est-à-dire d’isolation. En tout cas, mettre en place en urgence quelque chose de concret sur du long terme pour les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon".

Il faut être honnête. L’an dernier, le gouvernement est intervenu en donnant une somme non négligeable : 1,2 million en deux fois pour apporter des primes de chauffage aux gens les plus nécessiteux. Mais on est encore loin de la réalité de cette difficulté. L’année dernière, le prix du litre de fioul est passé de 60 à 120 centimes soit une augmentation sur une année pleine de 2 500 à 3 000 euros de dépenses par foyer. La problématique est très importante pour le territoire.