Consommation d'écran : risques et conséquences pour les enfants

Entre apports et impacts possiblement négatifs, la dualité des écrans pour la jeunesse pointée du doigt.

Dans un monde où les téléphones sont omniprésents, une commission d'experts dresse un ensemble de constats sur l'exposition des enfants aux écrans. Les jeunes y sont largement exposés et cela dès le plus jeune âge. Et ce même sur notre archipel.

Dépression, anxiété, nervosité, troubles du sommeil ou sédentarité... les risques des écrans sont nombreux sur la santé des enfants. Dans un rapport remis au Président de la République ce mardi 30 avril Enfants et écrans, à la recherche du temps perdu, une commission d'experts alerte sur la situation et fait plusieurs préconisations. Ce n'est qu'à partir de 6 ans que l'enfant peut consommer des écrans. Mais de façon modérée et contrôlée en présence d'un parent. Avant, l'utilisation d'une tablette, téléphone ou télévision est fortement déconseillée. À lire aussi : Usage des écrans par les enfants, comment les apprivoiser et déculpabiliser les parents ? "Un écran aujourd'hui c'est important de le mettre dans une zone passante pour que le parent visualise le temps d'écran que l'enfant va avoir et ça permet de partager un moment avec son enfant", explique Marie Laralde coordinatrice Enfance, jeunesse, parentalité à la CPS. Pas d'écrans avant 3 ans • ©SPM la 1ère Concernant le téléphone, le rapport stipule qu'un jeune ne devrait pas avoir accès aux réseaux sociaux avant l'âge de 15 ans. "Le niveau d'exposition des enfants et des adolescents à des contenus inappropriés (pornographiques et violents) apparaît alarmant", peut-on lire dans ce même rapport. Des contenus que même les parents les plus attentifs ont parfois du mal à contrôler. Je fais partie des parents qui contrôlent beaucoup mais j'ai réalisé dans mon historique de recherches que mon enfant avait cherché femme nue avec des menottes et allait sur des sites porno... mon enfant à 9 ans. Témoignage anonyme de parent. Aucun téléphone avant 11 ans. • ©SPM la 1ère Dans un monde où les enfants sont en permanence confrontés aux écrans, limiter leur utilisation est un enjeu de santé publique sur lequel se sont penchés Anne-Laure Martinot, Léna Thobie Gorce et Matéo Stéphan : ©saintpierreetmiquelon

