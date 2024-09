Coupe de l'Archipel de football : L'ASSP en quête d'un doublé, l'ASIA pour sauver sa saison

Ce samedi 28 septembre aura lieu le dernier match de la saison footballistique dans le cadre de la coupe de l'Archipel. Le match opposera l'ASSP, leader du championnat à l'ASIA. Coup d'envoi à 14 h 30.

L'heure est aux derniers préparatifs pour les deux équipes qui s'affronteront ce samedi pour la coupe de l'Archipel. Les jaunes de l'ASIA se préparent à en découdre pour terminer sur une bonne note et éviter à l'ASSP de faire le doublé.

Les joueurs procèdent aux derniers réglages avant le grand jour. Travail sur le jeu défensif, lucidité devant le but, les joueurs sont encadrés cette année par Didier Jouglard. L'objectif pour le coach est de "faire un bon match !". La dernière fois que l'ASIA a soulevé la coupe, c'était en 2018.

Le reportage sur les derniers préparatifs avec Marie Paule Vidal et Ivan Rakotovao :

©saintpierreetmiquelon

Du côté de l'ASSP, les joueurs se préparent également. De retour après un match très disputé contre l'équipe de Reims Saint-Anne pour le troisième tour de coupe de France, les joueurs se sentent fin prêts pour ce dernier rendez-vous de la saison.

Le reportage de Marie Paule Vidale et Aldric Lahiton :

©saintpierreetmiquelon

Le match se jouera à domicile pour les Verts. Le coup d'envoi sera donné à 14 h 30 ce samedi 28 septembre. Un match à suivre sur nos médias, télévision et en Facebook live. Votre émission A vos Marques sera présentée par Aldric Lahiton et Fabrice Guerin en consultant, Annaig Guibert vous fera vivre le match au plus près des joueurs.