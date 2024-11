Des perturbations sur le signal TNT à Saint-Pierre-et-Miquelon

Un problème avec l'acheminement du flux TNT (Télévision numérique terrestre) de France Télévisions entraîne des coupures pour les téléspectateurs de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Depuis plus d'une dizaine de jours, la diffusion des chaînes du groupe France Télévisions est perturbée dans l'archipel. Problèmes de son, défauts d'affichage, etc. Les perturbations observées par les utilisateurs sont diverses et aléatoires.

Le souci impacte la totalité des chaînes du groupe France Télévisions. Le circuit d’acheminement du flux TNT depuis la France hexagonale est en cours de vérification.

Les prestataires responsables de l’envoi, de la réception et de la diffusion du signal dans l'archipel à savoir France Télévisions, Eutelsat, Globecast, Télédiffusion de France (TDF) et SPM Telecom travaillent depuis le début de cette perturbation sur l’identification et la résolution du problème.