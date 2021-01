Covid-19 : l'association Misaotra va pouvoir enfin envoyer ses colis vers Madagascar

La structure caritative basée à Saint-Pierre avait en stock une centaine de dons et de paquets à destination des jeunes parrainés malgaches. L'évolution de la situation à Madagascar a permis à ces cadeaux de quitter l'archipel.

Samuel Monod •

"Cela faisait maintenant un an que c'était arrêté à cause de la Covid-19" regrette Hervé Huet, président de l'association Misaora, une structure de l'archipel qui regroupe des parrains et marraines de 195 filleuls malgaches.

À lire aussi : De Madagascar à Miquelon, l'histoire de trois femmes qui ont changé de vie et d'océan

Hervé peut donc retrouver le sourire, puisqu'avec la réouverture des frontières à Madagascar, "l'activité reprend, et ça nous permet d'envoyer des courriers et des colis à Madagascar".

Principalement des vêtements

La centaine de colis était alors stockée depuis près d'un an. "Tout ne va pas pouvoir être envoyé en même temps" affirme le président. "Mais on a un tarif préférentiel sur l'envoi, en accord avec le ministère de l'Industrie, qui donne un agrément tous les ans" explique-t-il.

L'association comporte 190 parrains et marraines qui donnent et oeuvrent régulièrement. "Mais les commerçants participent aussi. On récupère principalement des vêtements qu'on réexpédie là-bas". conclut-il, affirmant que 95% des colis arrivent bien à destination.