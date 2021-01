Covid-19 : un cluster identifié à l'hôpital de Saint-Pierre, la population invitée à "limiter fortement" ses interactions

Samuel Monod •

L'archipel de Saint-Pierre et Miquelon est de nouveau frappé par le coronavirus. Plus d'un mois après le dernier cas recensé, les autorités de santé ont cette fois-ci identifié ce vendredi un cluster (un foyer de contaminations) au sein du centre hospitalier. Quatre cas positifs et 65 cas contacts ont pour l'instant été recensés. Il s'agit de deux médecins arrivés par l'avion du samedi 16 janvier, d'un médecin du CHFD ainsi que de son fils.

Trois de ces quatre cas sont asymptomatiques et un cas est symptomatique non hospitalisé. Plusieurs de ces professionnels de santé ont assuré des consultations avec leur masque, ce qui conduit les autorités de santé à prendre des décisions dans le cadre du principe de précaution.

Le personnel de l'hôpital reste à domicile

Selon les dernières informations de l'ATS, plusieurs consultations qui devaient avoir lieu à l'hôpital ont d'ores et déjà été annulées. Le personnel de santé de l'hôpital a été prié de rester à domicile. Une réunion de crise a eu lieu à la préfecture ce vendredi en fin d'après-midi.

Les quinze médecins en exercice actuellement au CHFD seront testés, ainsi que leurs collaborateurs proches, soit une trentaine de personnes en tout. Par ailleurs, dès ce vendredi soir, l'ensemble du personnel de l'hôpital est invité à limiter au strict minimum ses interactions sociales.

Dans un deuxième temps, dès la semaine prochaine, l'ensemble du personnel de l'hôpital - soit un peu plus de 300 personnes - fera l'objet d'une campagne de tests.

La population invitée à limiter les interactions sociales

Pour ce qui concerne la population de Saint-Pierre et Miquelon, les autorités invitent tout le monde à "limiter fortement" dès à présent les interactions sociales à l'extérieur du foyer. De plus, l'un des cas positifs fréquente une classe de terminale du lycée Emile Letournel. Par conséquent, les autorités ont décidé que toutes les classes de terminale resteront fermées durant les quinze prochains jours.

Toutes les manifestations sociales, culturelles et sportives sont d'ores et déjà annulées à compter de ce vendredi soir. Cela concerne bien évidemment les événements sportifs et culturels du week-end.

À noter que le préfet a décrété que le port du masque serait à nouveau obligatoire dans les établissements scolaires de l'archipel pour les élèves de 6 ans et plus à compter de ce lundi et jusqu'à nouvel ordre.

Le communiqué de la préfecture du 22 janvier 2021