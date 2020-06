La CPS et la collectivité publient un livret pour les étudiants boursiers de Saint-Pierre et Miquelon

Dans ce guide figurent de nombreuses informations à destination des jeunes qui partent aux études et de leurs parents. Il détaille les démarches à effectuer ou encore les conditions d'éligibilité.

306 boursiers estimés pour la prochaine rentrée



Une installation plus compliquée au Canada

C'était jusqu'à présent un livret d'informations. Avec la crise sanitaire, et en l'absence de réunion publique annuelle avec les nouveaux boursiers, la caisse de prévoyance sociale et la collectivité territoriale ont transformé ce livret "en un véritable outil pour que les jeunes et leurs parents puissent tout au long de l'année savoir quelles sont les démarches à effectuer" selon Marion Letournel, responsable du service formation-insertion du conseil territorial.Ce nouvel outil se veut pratique. Il vise à expliquer le dispositif des bourses, mais aussi à répondre à toutes les questions liées à l'affiliation dans le cadre de la sécurité sociale. Et à l'approche d'une nouvelle rentrée, "c'est toujours un peu stressant pour les familles, notamment pour le logement, l'obtention de la bourse, la sécurité sociale, etc. C'est la raison pour laquelle nous avons édité ce guide" ajoute Marion Letournel. "Évidemment, on [la CT et la CPS, ndlr] est tout à fait disponibles pour des rendez-vous individuels, pour des questions plus précises". D'après les estimations, il y aurait à la rentrée environ 306 boursiers, dont 195 en métropole et 111 au Canada.Selon la responsable du service formation-insertion, l'évolution de la répartition des étudiants entre l'Europe et le Canada est stable. "On a toujours à peu près le même ratio depuis plusieurs années" affirme Marion Letournel, tout en concédant que les questions liées à l'installation des jeunes au Canada sont "plus pointues. On a des interrogations sur les visas, sur les permis de travail, ou sur les périodes de stages. C'est un peu plus compliqué au regard de notre statut de Français."Dans tous les cas, selon Marion Letournel, le service formation-insertion a un objectif précis : "aider et accompagner les étudiants lorsqu'ils ont un souci administratif ou personnel, dès lors qu'il vient poser une difficulté dans la poursuite des études".Le livret est disponible pour toutes les familles et les étudiants concernés par le mécanisme des bourses.