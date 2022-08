De la petite section à la terminale, le nombre de scolaire en baisse à Saint-Pierre et Miquelon

C'est la fin des vacances scolaires pour les jeunes de l'archipel. Si les professeurs font leur rentrée ce jeudi, ce vendredi 2 septembre, plus de 1000 élèves retrouveront le chemin des établissements du public et du privé.

Marie-Paule Vidal •

La fin officielle des vacances scolaires, c'est pour ce vendredi 2 septembre à Saint-Pierre et Miquelon. Les élèves du territoire retrouveront de nouveau le chemin de l’école, à la veille d'un week-end de repos, avant de reprendre les choses sérieuses dès la semaine prochaine.

Les établissements publics

Selon le service de l'Éducation nationale, les six établissements scolaires publics de Saint-Pierre et de Miquelon devraient accueillir au total 674 élèves soit une vingtaine d’élèves supplémentaires que lors de la rentrée de 2021.

Les effectifs des écoles du premier degré comptent 23 élèves de plus pour cette rentrée.

A Saint-Pierre, l'île aux enfants accueillera 70 enfants. Au Feu rouge, ils seront 168.

À lire aussi : Le prix du panier moyen de fournitures scolaires en hausse de 4,25 % à St-Pierre et Miquelon

A Miquelon, 13 petits intégreront l'école maternelle cette année. Ils seront six de plus en janvier 2023. L'école élémentaire comptera 38 élèves.

Les effectifs dans le second degré

Une petite baisse de régime est enregistrée ici puisque le lycée Emile Letournel à Saint-Pierre et son annexe à Miquelon accueilleront cinq adolescents de moins cette année. Il seront 355 au collège et au lycée et dans la commune voisine, ils seront 24, soit un total de 379 collégiens et lycéens.

Les établissements privés

Ils seront 376 élèves dans le privé pour cette rentrée 2022.

Les effectifs dans le premier degré

A Saint-Pierre, l'école Sainte-Odile recevra 137 jeunes de la petite section au CP. A Sainte-Croisine, allant des classes de CE1 au CM2, 137 inscriptions ont été enregistrées.

Les effectifs du second degré

Le collège Saint-Christophe accueillera 142 jeunes.

La démographie, la principale cause de cette baisse d'effectif dans les écoles

Le vieillissement de la population et un taux de fécondité au plus bas seraient les principales causes de cette baisse. Si en 2022, on compte donc 1050 personnes scolarisées à Saint-Pierre et Miquelon, en 1988 par exemple, il y avait 1700 élèves.

Les effectifs chez les enseignants

Ils feront, quant à eux, leur rentrée scolaire ce jeudi, ce sont les enseignants. Et pas de grands changements par rapport à l’année dernière. Ils seront une centaine à composer les équipes pédagogiques pour tout le territoire. Ils sont au nombre de 34 pour le premier degré et plus de 60 pour le second degré.

À lire aussi : C'est la fin des vacances pour bon nombre d'étudiants de Saint-Pierre et Miquelon

Cette année, trois professeurs titulaires et une enseignante stagiaire ont été recrutés par le service de l’Éducation national, service qui a fait appel à vingt contractuels pour les établissements du premier et du second degré.

Les rentrées scolaires dans les différents établissements scolaires

Au Feu Rouge

Les enfants sont attendus dans le préau central de l'établissement à 8 h 30 pour les classes de CP et CE1 et à 9 h pour les classes de CE2, CM1 et CM2.

Au lycée Emile Letournel

Plusieurs horaires ont été fixés à :

- 9 h pour les 3ème1, 3ème2, 3ème Prépa Métiers



- 10 h pour les 4ème



- 11 h 5ème.

À lire aussi : Sur les traces des premiers basques en Amérique du Nord.

L'après -midi les rentrées se feront comme suit :

Les lycéens des classes de 6 ième 1 et 2 entreront à 13 h 30.



- 14 h 30 , les classes des terminales 1 et 2, les terminales Bac Pro ASSP, AGORA, MV, SN, et cuisine.



- À 15h00 , ce sera au tour des premières 1, 2, 3, des secondes Bac Pro Hôtellerie Restauration + première Bac Pro Cuisine, ASSP, AGORA, MV, SN, MELEC ainsi que des 1ère Année CAP Cuisine, CAP MV, 1 CAP IMTB, 2ème année CAP IMTB, 1ère et 2ème année CAP CHB et 2ème année CAP Cuisine



Enfin à 15h30 , les secondes 1 et 2, pour les secondes Bac Pro ASSP, AGORA, Pro MV et Pro MTNE.

À lire aussi : Le dossier de l'allocation de rentrée scolaire disponible à Saint-Pierre et Miquelon

Dans les écoles Sainte-Odile et Sainte Croisine.

La rentrée aura lieu dans le préau de l'école Sainte-Odile

8 h 25 pour les élèves de grande section et de CP

9 h pour tous les autres élèves de maternelle

9 h 30 dans le préau de l’école maternelle Sainte-Odile pour les élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2. En raison des mauvaises conditions météorologiques annoncées , les jeunes rejoindront leurs classes accompagnés de leurs professeurs.

Collège Saint-Christophe

Les élèves de troisième et de troisième SEGPA se présenteront à 9 h.

Les élèves de quatrième, de cinquième SEGPA / quatrième SEGPA et de l’U.L.I.S se présenteront à 9 h 30.

Ceux de cinquième se présenteront à 10 h 00 et les élèves de sixième se présenteront à 10 h 30.

L'école du socle à Miquelon, rentrée scolaire 2021. • ©SPM LA PREMIERE

A Miquelon

Les écoles maternelle et élémentaire de Miquelon accueilleront les enfants dans le préau de l'école primaire à 8 h 30 pour les classes de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 et à 9 h pour les classes de maternelle.



Les collégiens seront accueillis à 10h .