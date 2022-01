De nouvelles contraintes pour accéder à l'hôpital et à la maison de retraite de Saint-Pierre

Attention, si vous vous rendez dans les établissements dépendants de l'hôpital, il faut présenter un pass sanitaire prouvant que vous avez un schéma vaccinal complet. En revanche, des alternatives sont possibles pour les non-vaccinés et pour les enfants de plus de 6 ans et moins de 12 ans et 2 mois.

Marie-Paule Vidal •

La présentation du pass sanitaire, obligatoire depuis le 12 janvier 2022 à Saint-Pierre et Miquelon dans les bars, restaurants, musées, bibliothèques, salles de sport ou de spectacle pour les plus de 12 ans et deux mois, est désormais une étape incontournable pour pouvoir aller au centre hospitalier François Dunan, à l'USLD (unité de soins longue durée) ou à la maison de retraite. À lire aussi : L'endométriose reconnue comme affection de longue durée Six personnes, installées dans l'entrée du bâtiment, se relaient donc afin de contrôler les patients et les accompagnateurs. Des visiteurs qui doivent s'adapter à cette nouvelle mesure et ce suivant leur statut vaccinal. Les contraintes sont plus fortes. À défaut de pass sanitaire pour une hospitalisation programmée par exemple, il convient que la personne non-vaccinée puisse faire un test PCR de moins de 24 heures et pour des consultations qu'elle réalise un test antigénique ou PCR également de moins de 24 heures. Patrick Lambruschini, directeur du centre hospitalier François Dunan Application du pass sanitaire : quelles sont les mesures au CHFD ? Si vous avez un schéma vaccinal complet, à savoir les trois doses de vaccin Moderna ou Pfizer, il vous suffit de présenter votre pass sanitaire. En revanche, dans le cas d'une hospitalisation programmée, il faut également réaliser un test PCR dans les 72 heures avant la venue à l'hôpital. En plus du pass sanitaire, il faut présenter le résultat de ce test. Si vous n'êtes pas entièrement vacciné avant une hospitalisation programmée, le test est à faire dans les 24 heures. Pour les adultes, les documents à fournir sont soit un test PCR, un certificat de contre-indication ou un certificat de rétablissement. Que vous soyez un patient, un accompagnateur et que vous veniez pour une consultation par exemple ou pour rendre visite à quelqu'un d'hospitalisé ou en USLD, il faut présenter le résultat d'un test antigénique ou PCR réalisé dans les 24 heures. Les enfant de plus de 6 ans et de moins de 12 ans + 2 mois doivent ici aussi présenter un test PCR de moins de 24 heures dans le cas d'une hosptalisation. Tout public. En revanche, si vous vous rendez aux urgences, aux soins non-programmés ou pour un accouchement, le masque est obligatoire. Son port est d'ailleurs obligatoire pour tous. Par contre si une hospitalisation devait avoir lieu, un dépistage sera nécessaire. Ces mesures ne concernent pas les enfants de moins de 6 ans. À lire aussi : Un nouveau centre de dépistage pour les non-vaccinés et les parcours vaccinaux incomplets à Saint-Pierre Plus de précisions dans ce tableau récapitulatif du CHFD. ©CENTRE HOSPTALIER FRANCOIS DUNAN Tests antigéniques gratuits Avant de se rendre au centre hospitalier François Dunan, les personnes concernées peuvent réaliser leurs tests PCR gratuitement à la pharmacie de l'hôpital. Une pièce a été aménagée pour l'occasion dans l'enceinte du bâtiment. Pour les test PCR, en cas d'hospitalisation, ils devront être effectués au centre Coville ou au nouveau centre de dépistage (ancien centre aéré). En ce qui concerne le centre médico-psychologique de Saint-Pierre et le centre médical de Miquelon, le pass sanitaire n'est pas exigé. Plus de précisions avec Antoine Defives et Allison Audoux. ©saintpierreetmiquelon Mise en place d'une cellule d'écoute Covid Les autorités locales ont installé une cellule d’écoute Covid. Elle à pour ambition d'apporter des réponses à différentes questions sur les mesures mises en place dans l’archipel pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et éventuellement de remonter les questionnements aux services compétents. À lire aussi : Covid-19 : Un nouveau centre de dépistage ouvre ses portes à Saint-Pierre Cette cellule est joignable du lundi au vendredi, par téléphone aux heures de bureau au 41 10 10. Pour des questions relatives à votre propre situation sanitaire, il faut contacter l’administration territoriale de santé au 41 16 90 .

