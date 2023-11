Dépistage : une petite piqûre qui peut faire gagner gros pour sa santé au marché de Noël de Diabète SPM

A Saint-Pierre, l'association diabète SPM organise le week-end des 11 et 12 novembre son traditionnel marché de Noël. L'occasion de sensibiliser le public à cette maladie chronique et de dépister aussi.

Comme bien d'autres de par souvent l'absence de recensements annuels, le diabète est une maladie difficile à quantifier sur le territoire de Saint-Pierre et Miquelon.

Les dernières données officiellement connues remontent à 2018 sur l'achipel, avant la période pandémique du Covid qui auraient selon certains spécialistes médicaux, à travers le confinement, impactée la manière de se nourrir de certains. Parfois en bien, parfois en mal... D'ailleurs en avril 2020, l'association Diabète SPM avait fait appel à des youtubeuses pour aider les diabétiques, via les réseaux sociaux, face aux défis du confinement.

Des chiffres en hausse sur l'archipel ?

En 2013, 5,5 % des habitants de l'archipel étaient atteints de diabète. En 2018, le taux de personnes présentant une forme de diabète montait à 6 %.

De quoi inciter à se raisonner à l'approche des fêtes de Noël.

Et en préambule de la semaine dédiée à la prévention du diabète, l'association Diabète SPM proposait samedi 11 novembre une matinée de dépistage gratuit en partenariat avec l'Agence Territoriale de Santé, la Caisse de Prévoyance Sociale et le Centre de Santé, ainsi que le Centre hospitalier François-Dunan. L'occasion de toucher, et même au sens médical de piquer, certaines personnes qui ne pensent pas parfois à se faire contrôler le taux de glycémie dans le sang. Un taux qui ne doit autant que possible pas dépasser le chiffre de 1,10-1,15 considéré comme "norme idéale".

Il y a aussi possibilité d'aller se faire dépister en pharmacie.

Le reportage de Sony Chamsidine et de Jérôme Anger :

©saintpierreetmiquelon

Le marché de Noël de Diabète SPM se poursuit dimanche 12 novembre avec le bingo de l'association. L'événement sera retransmis à 16h sur l'antenne Radio de SPM la 1ère.