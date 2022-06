Dernier entraînement pour les trois judokas du Butokuden Dojo sélectionnés pour les championnat du monde vétérans

Gagner les championnats du monde de judo vétérans, c'est le défi que se sont lancés les judokas en déplacement dans l'hexagone. Les trois compétiteurs s'y préparent depuis le début de l'année.

Marie-Paule Vidal •

Laurent Delaunay, William Lemoine et Christophe Letournel s'envolent ce mercredi 15 juin 2022, direction la métropole. Ils défendront, à Tremblay-en-France, les couleurs du Butokuden Dojo et bien sûr de Saint-Pierre et Miquelon.

Tous espèrent une chose : monter sur la plus haute marche du podium lors de ce championnat de France vétérans.

C'est la deuxième compétition pour Laurent Delaunay. Souvenez-vous, en mai 2022, il avait participé au 7ème tournoi international de Gérardmer, chez les moins de 100 kilos. Il s'était incliné lors de ses deux combats. Cette fois, il espère faire mieux.

Pour ma part, je vais essayer d'être plus agressif que lors de la dernière compétition, c'est ce qui m'a manqué. Et puis essayer de donner le plus possible dans cette compétition en espérant ne pas tomber sur quelqu'un de trop difficile au début. Laurent Delaunay, licencié du Butokuden Dojo

William Lemoine, lui, fait son grand retour dans les compétitions hors de l'archipel. La dernière fois qu'il a combattu, c'était à Marrakech, en 2019.

Même s'il est un habitué des compétitions, il avoue "qu'il y a toujours de l'appréhension avant des combats".

On ne sait pas sur qui on va tomber mais le plus important c'est que ce soit un bon championnat, de haut niveau, avec de très bons compétiteurs. William Lemoine, licencié du Butokuden Dojo

C'est un sacré challenge qui attend les trois judokas de l'archipel. Un rendez-vous sportif qu'ils préparent depuis plus de trois mois.

Cela va être l'occasion de vivre une expérience de groupe aussi même si c'est un combat individuel. Christophe Letournel, licencié du Butokuden Dojo

Antoine Joubeau et Sony Chamsidine ont suivis leur tout dernier entraînement.