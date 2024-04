Deux internes de l'université de médecine de Rennes finalisent leur cursus à Saint-Pierre et Miquelon

Deux internes de médecine générale renforcent les équipes du centre hospitalier François Dunan et du centre de santé depuis novembre dernier. Étudiants à l'université de Rennes ils ont donc choisi Saint-Pierre et Miquelon pour la fin de leur cursus.

Renforcer les effectifs et promouvoir l'archipel. C'est l'un des objectifs du centre hospitalier François Dunan. Une première à Saint-Pierre et Miquelon, la venue d'interne en médecine. Ainsi, l'hôpital espère attirer de nouveaux médecins. En découvrant l'archipel ceux-ci pourraient revenir en mission de remplacement ou pourraient à terme s'installer sur le territoire.

L'avantage à Saint-Pierre et Miquelon, c'est de pouvoir toucher à tout. Contrairement à l'Hexagone où les services sont cloisonnés et spécialisés, dans l'archipel, les médecins et internes pratiquent de multiples spécialités médicales, loin des pressions des services surchargés des hôpitaux métropolitains. Il aura fallu deux ans pour mener à bien ce projet porté par le CHFD.

Kim Baïla et Matéo Stéphan ont rencontré l'un des deux internes, une expérience enrichissante tant pour eux que pour le personnel sur place :