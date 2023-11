Éducation : le niveau scolaire des territoires d'Outre-Mer en difficulté par rapport à l'Héxagone.

Ce mardi 14 novembre, l’Éducation nationale dévoile le résultat d’une évaluation réalisée sur tout le territoire. Les classes de 4e et 6e de métropole et d’Outre-mer ont été soumises à des tests de niveau. L’Académie de Paris est en tête, les établissements ultramarins sont eux, au bas du classement.

L'archipel de Saint-Pierre et Miquelon s’en sort un peu mieux que Mayotte ou la Guyane. L’archipel est premier dans le classement des Outre-mer mais reste au bas du tableau du système éducatif français.

Les Académies de l'ensemble du territoire ont été passées à la loupe : 820 000 collégiens dans 7 000 établissements. Pour cela, divers tests ont été réalisés au courant du mois de septembre.

Des résultats "inquiétants"

Les élèves ont été soumis à des tests similaires dans l'ensemble des établissements ciblés. Deux matières ont été évaluées. Le français à travers des examens d’orthographe, de grammaire, de vocabulaire. Puis, les mathématiques ont eu droit à une série de tests : calcul, géométrie et résolution de problèmes.

Les résultats des 4e sont qualifiés d’"inquiétants" par le ministre de l’Éducation Gabriel Attal. Selon lui, "un peu plus de la moitié des élèves ne lisent pas convenablement et en mathématiques, plus de la moitié ne maîtrise pas la résolution de problèmes et la géométrie." Les résultats des classes de 6e sont plus encourageants selon le ministre, "la génération 2017 est meilleure que la précédente, notamment en lecture et écriture."

L’objectif, derrière ces tests, est, pour l’Éducation nationale, de dresser un tableau statistique de la scolarité pour en adapter les politiques éducatives. Politiques qui devraient d’ailleurs être revues pour les territoires ultramarins. Ils arrivent au bas du classement. Pour relever le niveau général et compenser cette perte de compétences, des annonces devraient être faites pour les collèges par le ministère au début du mois de décembre.