En voyage à Nantes, onze jeunes saint-pierrais ont participé à la rénovation d'un lavoir classé monument historique

Cet été, onze jeunes Saint-Pierrais de l'AJEP se sont rendus à Nantes dans le cadre des chantiers jeunes participatifs. Au programme de ces deux semaines de voyage, visite, loisirs, mais surtout rénovation d'un lavoir classé monument historique.

"C'est l'aboutissement d'un projet de deux ans", souffle Arnaud Revert. Tout juste revenu de Nantes, pour un chantier jeune, le directeur de l'Association Jeunesse Éducation Populaire ne cache pas sa fierté. Et pour cause, onze jeunes Saint-Pierrais se sont rendus dans la Loire Atlantique pour rénover un lavoir classé au monument historique.

Une histoire, qui avait débuté l'an dernier avec la venue de 12 adolescents originaires de la banlieue de Nantes pour travailler à l'Île aux marins. "On voulait réaliser un projet marquant pour la réouverture de l'AJEP. Il fallait redynamiser la structure après un arrêt d'animation jeune pendant une douzaine d'années."

Au programme de cette quinzaine, visite de la région, loisirs... Et travaux, l'activité la plus importante du séjour. Initiée par la commune de Clisson, cette démarche s'inscrit dans l'action chantier de jeunes participatifs. Charpente, taillage de pierre, il y avait du boulot sur le lavoir. "Les jeunes touchent un peu à tout. Ils apprennent à travailler en fait. Et c'est ce que je disais, c'est une corde de plus à leur arc. C'était la septième année de travaux, je trouve ça valorisant. Puis ils ont côtoyé un tas de corps de métier."

"Ils voient des choses dont ils n’ont pas l'habitude, et c'est tant mieux"

Rencontrer du monde, élargir son horizon... Autant de bienfaits qui rendent le voyage nécessaire pour les jeunes de l'archipel. Sur place, le groupe a collaboré avec d'autres adolescents et a découvert une autre réalité. Une nécessité pour Arnaud. "Il y avait des jeunes qui n'avaient jamais été en France. Forcément, il voit des choses dont ils n'ont pas l'habitude, et c'est tant mieux. Ils sortent de leurs zones de conforts."

Et si le travail était au centre du projet, les moments de convivialité étaient tout aussi nombreux. En témoigne la fête de fin de semaine avec des Allemands et des Portugais qui prenaient la suite du chantier. "C'était un moment fort du voyage. On avait décidé avec les équipes sur place, d'en faire un moment fort du voyage. On rentre encore une fois dans ce principe d'élargir ses horizons."

Arnaud Revert ne compte arrêter ce type de projets à l'AJEP. Prochaine activité à venir, une opération désherbage à l'Île aux marins avec les moins de 14 ans.