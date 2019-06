Une enveloppe de 1,7 millions d'euros pour les étudiants de Saint-Pierre et Miquelon

Pour accompagner les 280 boursiers de Saint-Pierre et Miquelon qui poursuivront leurs études en dehors du territoire à la rentrée prochaine, la collectivité territoriale a prévu un budget de 1,7 millions d'euros.

Pour cette nouvelle année scolaire et universitaire, le nombre d'élèves et d'étudiants boursiers est en baisse par rapport à l'an dernier. Ils étaient en effet 306 inscrits au Canada et en Métropole en 2018-2019.



Le reportage d'Enzo Giugliano et Alain Rebmann.