Fin de chantier à la patinoire de Saint-Pierre et déjà des questions

Après huit années de travaux et de rebondissements, la patinoire de Saint-Pierre s’apprête enfin à accueillir officiellement du public ce vendredi.

Solène Anson •

Les associations l’attendaient. La réouverture de la patinoire de Saint-Pierre est prévue officiellement en fin de semaine. Rappelons que la structure n’avait pas été rénovée depuis décembre 1984. C’est seulement en 2015 que les travaux ont commencés avec l’extension des équipements dont un système de refroidissement. Mais au moment d’installer ce nouveau groupe, des fuites sont découvertes sur le réseau de tuyaux où circule le fluide. Conséquence : une nouvelle dalle doit être installée et la saison de glace est interrompue pour la première fois de son histoire.

Des retards au niveau du sas d’entrée

Mais alors, comment la patinoire en est arrivée là ? Selon Stéphane Artano, ancien sénateur, des audits complets ont été menés pour préconiser un certain nombre de travaux. La dalle était considérée en bon état. Un tapis glacier temporaire et une nouvelle dalle ont donc été installés au cours de la saison 2017-2018 avant que l’établissement ne rouvre à nouveau. Puis, viennent sept mois et demi de travaux avec des opérations de rénovations du système électrique d’éclairage et du son ainsi que du chauffage, de la plomberie et de la ventilation. Les agents pensent arriver au bout et pourtant, en 2020, la pandémie de Covid-19 fait son apparition. La période de confinement oblige alors le complexe sportif à fermer ses portes. La saison de glace repoussée, la même année, les travaux de réfection de la façade commencent retardant les échéances avec la mise en place de panneaux de revêtement plus épais et plus résistants à l’extérieur. Le chantier de la façade nord, au niveau de l'entrée, avait quant à lui été reporté pour permettre aux associations sportives de reprendre plus tôt.

En 2021, les années se suivent et se ressemblent. Selon nos informations, les entreprises engagées sur le chantier découvrent des faiblesses sur la structure lors du démontage de la façade Ouest où se situe le parking. Charpente et boulons très corrodés, piliers déformés, planchers non conformes... Dans ces conditions, impossible de poursuivre les travaux de rénovation qui allaient de facto rajouter du poids sur l'édifice. De ce fait, une étude sur le renforcement de la façade a été menée et la commission de sécurité a évalué l’état de l’établissement.

Un chantier à l'arrêt et des questions à la patinoire de Saint-Pierre

Des interrogations

Si le bâtiment devait rouvrir le 15 novembre puis le 15 décembre et enfin le 15 février dernier, l’inauguration aura bel et bien lieu ce jeudi 5 octobre. En 2016, lors de son intervention dans le journal télévisé du 29 novembre, le président de la collectivité de l'époque Stéphane Artano apportait une réponse claire sur son opposition à la reconstruction d'une nouvelle structure.

Les travaux qui vont être menés par la Collectivité territoriale vont aboutir à 6 millions d'euros. C'est la moitié du coût d'une patinoire neuve. Stéphane Artano, président de la Collectivité territoriale de 2006 à 2017

En janvier dernier, les travaux réalisés et les estimations prévues pour la toiture et le parking, font grimper la facture à un total de 10,5 millions d'euros. Au départ, la collectivité annonçait deux ans et demi de travaux à hauteur de 3 millions. Depuis est-ce que d’autres travaux ont été prévus et viendront alourdir la facture ?

Suite à cela, les associations font part de leur inquiétudes depuis le début des opérations. Avec la mise en glace lancée cette semaine, elles se disent soulagées de voir la structure enfin rouverte. Seulement, quelques interrogations subsistent encore : le public pourra-t-il s’installer en tribune comme à la cafétéria ? Désormais, sont-elles aux normes ? Dans quelles conditions s’organisera l’ouverture ? Avec quelles jauges ? Selon, les informations de notre journaliste Marie Paturel, le Hockey mineur sera en charge de l’animation de la cafétéria. Pour le moment, des travaux de rafraîchissement doivent être terminés d’ici les prochaines semaines. Enfin, l’accès aux vestiaires est-il autorisé ?

Réponse dans les prochains jours avec notre sujet télévisé qui sera diffusé ce vendredi soir. Une séance libre de patinage a d'ailleurs été proposée ce mercredi après-midi de 13h30 à 15h30 pour un éventuel retour à la normale.

La saison démarrera ensuite avec les différents clubs de hockey, patinage artistique et de curling. Une bonne nouvelle pour les passionnés de glace et amoureux des événements sportifs.