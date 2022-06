Football : La rencontre ASIA-ASSP interrompue à la 70ème minute sur décision de l'arbitre

Pour cette première rencontre de la coupe rotary Club, l'ASIA accueillait, ce mercredi 22 juin, l'ASSP sur la pelouse du stade John Girardin.

Un match qui n'aura pas de fin, en tout les cas, pour le moment, puisque l'arbitre central a stoppé le match à la 70ème minute de jeu.

Des coups de sifflets et une décision arbitrale qui ont surpris les supporters, les joueurs et les dirigeants des clubs. C'est le cas du président de l'ASSP.

C'est compliqué. Je n'ai pas pu discuter avec l'arbitre non plus pour savoir ce qu'il avait eu, mais franchement, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé donc je ne vais pas en parler.

Du côté de l'ASIA, c'est aussi l'incompréhension. Pour la présidente du club : "l'arbitre aurait dû réunir les deux arbitres assistants et les délégués".

Quitter la rencontre comme ça sans laisser aucune chance d'explications, que ce soit aux assistants, aux capitaines, aux délégués, aux entraîneurs et laisser tout un public aujourd'hui qui était venu en cette belle journée, voir un beau match de foot qui se passait globalement bien [...] Du coup, ça a un peu pédalé et voilà on en arrive à ce genre de situation et c'est bien dommage.