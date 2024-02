Gérer ses finances, l'autre défi des étudiants de Saint-Pierre et Miquelon

Partager :

Dans ce quatrième épisode de Mosaïque, Charlotte, Emmanuelle et Olan, trois jeunes de Saint-Pierre et Miquelon qui étudient en Métropole et au Canada, ont accepté de nous raconter leur organisation niveau budget.

Partir aux études ce n'est pas seulement réussir ses examens. C'est aussi s'adapter un nouvel environnement et apprendre à gérer son budget. A Saint-Pierre et Miquelon, il faut quitter le coocon familial, généralement après le baccalauréat. Mais un déménagement, ce n'est pas toujours évident et ça coûte de l'argent. Pour accompagner ces jeunes et leurs parents, des aides financières existent, qu'elles soient locales ou nationales. À lire aussi : Mosaïque - Une nouvelle dynamique pour accompagner les adolescents de Saint-Pierre et Miquelon Pour l'année académique 2023-2024, 266 étudiants de l'archipel bénéficient de la bourse de la collectivité. Cette dernière est d'un montant de 529 euros par mois. En Métropole et en fonction des revenus des parents, les jeunes du territoire peuvent également bénéficier d'une aide au logement, les APL ou de la bourse du CROUS. Au Québec, ces aides n'existent pas mais les Saint-Pierrais et Miquelonnais ont un avantage : les frais de scolarité sont moins onéreux comparé aux étudiants d'Hexagone ou de l'étranger. À lire aussi : Des élèves de terminale du lycée de Saint-Pierre en immersion à Caen Loyer, électricité, nourriture, loisirs... pour gérer ses dépenses, à chacun sa technique comme nous l'explique Charlotte, Emmanuelle et Olan dans ce quatrième épisode de Mosaïque : ©saintpierreetmiquelon

