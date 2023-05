Une nouvelle dynamique dans l'accompagnement des adolescents de Saint-Pierre et Miquelon

Le troisième épisode de Mosaïque s'intéresse aux adolescents et plus particulièrement aux structures qui leurs sont dédiées. À Saint-Pierre et Miquelon une nouvelle dynamique s'installe progressivement avec la mise en place d'un nouveau foyer.

Marie Paturel •

Retour en arrière. Il y a 11 ans, c'est la fin du Point Jeunes à Saint-Pierre. Principal lieu de rencontre des adolescents, l'association en charge de la structure ne peut plus faire face aux dépenses et met la clé sous la porte. La grande maison jaune de la rue Maître Georges Lefèvre est détruite deux ans plus tard. Une page se tourne pour toute une génération.

Rapidement, les jeunes trouvent un nouveau point de chute : la Cafet du Centre Culturel et Sportif. Billards, jeux-vidéos, table de ping pong... cette salle leur permet de se réunir après les cours ou en période de vacances scolaires.

Longtemps l'unique lieu de rencontre pour eux à Saint-Pierre, une nouvelle dynamique complémentaire s'installe progressivement avec l'arrivée de l'Ajep 975. Du côté de Miquelon, un foyer est ouvert et encadré par la Maison des loisirs.

Deux structures en intérieur à Saint-Pierre : un soulagement pour la jeune génération

"C'est pas du tout la même mentalité les petits et les grands". Ces mots, ce sont ceux d'Anissa et d'Aglaya, 14 ans. Avec une seule salle à disposition, les différentes tranches d'âges étaient souvent mélangées à la Cafet. Les deux copines se disent rassurées s'il y a désormais deux structures. Louis et Brice, 12 et 13 ans, confirment : "Il y a les grands, c'est un peu difficile de s'entendre avec eux".

La maison des jeunes de l'Ajep 975 a officiellement ouvert ses portes le 3 mai dernier. Pour l'heure, l'accueil est réservé aux 14 ans et plus. Un endroit pensé "pour et par la jeunesse". Derrière ce projet, entre autres, le Saint-Pierrais Arnaud Revert.

Je fais partie de la dernière génération Point Jeunes. Alors, je me sentais un peu redevable. Ça prenait tout son sens que je mette mon grain de sable là dedans. Arnaud Revert, futur coordinateur de l'Ajep 975.

Un secteur en manque de personnel formé

Que cela soit en Hexagone, à Saint-Pierre et Miquelon ou même aux Iles-de-la-Madeleine, au Canada, la difficulté de trouver du personnel formé semble se répéter d'un territoire à l'autre. Une problématique d'autant plus grande lorsque l'on vient d'un milieu insulaire.

Pour certaines formations, il faut aller sur le continent (...) l'accès à la formation c'est moins évident. Gabrielle Létourneau, directrice de la maison l'Hav-nir aux Iles-de-la-Madeleine.

Dans ce troisième épisode de Mosaïque, des micro-trottoirs avec les adolescents et puis des échanges avec deux invités en visio-conférence :

Gabrielle Létourneau directrice de la maison des jeunes l'Hav-nir, située sur la pointe sud de l'archipel canadien des Î les-de-la-Madeleine. La dynamique de sa structure s'apparente à celle de l'Ajep 975.

Arnaud Revert actuellement en formation en Hexagone avec l'association d'éducation populaire Animaj pour devenir le futur coordinateur de l'Ajep 975 à Saint-Pierre, nouvelle structure pour les ados.