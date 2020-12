Hockey sur glace : les Cougars remportent le premier match de la saison

Les joueurs de Rémi Arrossaména ont remporté ce samedi 12 décembre le premier match de la saison contre les Missiles d'Arnaud Disnard sur le score de 7 - 3. Les Cougars ont entamé ce championnat déterminés après la fin de saison 2020 avortée pour cause de crise sanitaire.

Flavie Bry •

Un match qui a tenu ses promesses

Avec cette victoire franche, les Cougars poursuivent leur bonne lancée entamée la saison dernière. En mars 2020, la crise sanitaire avait brusquement interrompu le championnat alors que l'équipe était toute proche d'être sacrée championne.Les joueurs des deux équipes étaient donc impatients d'en découdre apres six semaines d'entrainements intensifs. Les Missiles avaient de leur coté une réputation à tenir. L'équipe est indétrônable depuis plusieurs années.Cette reprise du championnat sénior de hockey sur glace était aussi très attendue du public venu en nombre ce samedi 12 décembre. Pas moins de 630 spectateurs sont venus encourager leur équipe favorite.



Les Cougars, qui arborent leur nouveaux maillots noir, démarrent en force avec l'inscription de trois buts dès le premier tiers temps, à 3 minutes 37 secondes, David Artano ouvre le score seul, face au gardien des Missiles Frédéric Gilbert. Plusieurs minutes plus tard, c'est encore David Artano qui inscrit le deuxième but de cette rencontre assisté de Mathieu Kerzerho et de Mehdi Elghazouani. Puis c'est au tour de Dimitri Artano de creuser l'écart en marquant un troisième but pour son équipe.



En deuxième période, les Missiles trouvent enfin le fond du filet de Judicaël Rio et enchaînent avec un doublé d'Arnaud Disnard pour recoller au score 3 - 2. Les Cougars ne sont pas décidés à laisser passer ce match et Tristan Girardin redonne deux buts d'avance à son équipe



Quelques minutes plus tard les Cougars vont offrir une belle opportunité à leurs adversaires en leur offrant un avantage numérique à la suite d'une double pénalité. Arnaud James en profite pour revenir à 4 buts à 3. Les Missiles retrouvent alors un espoir de courte durée. Bléssé, le gardien des Missiles Frédéric Gilbert sera remplacé par Antoine Dodeman, moins experimenté, qui causera moins de difficultés aux Cougars qui finiront ce match avec une large avance de quatre buts.



Le résumé de la rencontre de Karim Baïla et Aldric Lahiton.