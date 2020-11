Accident mortel dans le bâtiment de la SPEC : de nombreux hommages rendus à Sébastien Legrain

Une minute de silence a été respectée ce dimanche soir à 18h au Square Joffre en hommage aux victimes de l'accident survenu hier matin à la SPEC. Plusieurs centaines de personnes étaient présentes. Ses proches regrettent un homme sympathique et très impliqué dans la vie associative de l'archipel.

Hélène Corbie •

L'annonce de la mort de Sébastien Legrain est une véritable onde de choc à Saint-Pierre et Miquelon. Plusieurs associations dont il était membre avaient appelé à un rassemblement en sa mémoire, ce dimanche soir.Un reportage de Clémentine Baude et Jérôme AngerLes faits sont survenus hier matin, alors qu'il aménageait un ancien local de la SPEC, occupé depuis peu par l'association La Flêche Boréale. Un pan de mur est tombé sur les bénévoles, faisant deux blessés. Sébastien Legrain est décédé des suites de ses blessures. L'autre victime est sérieusement atteinte mais son pronostic vital ne serait pas engagé. Elle est toujours prise en charge par les médecins.Arrivé sur l'archipel il y a 3 ans, ce kinésithérapeute de 39 ans était de toutes les associations. Plusieurs d'entre elles avaient appelé à se rassembler en sa mémoire, ce soir au Square Joffre. Eklectik, spécialisée dans l'oganisation d'évènements musicaux, rend hommage à "un ami" qui "s'investissait au quotidien" dans la vie des associations.Le réseau sportif saint-pierrais s'émeut lui aussi de sa disparition. Sébastien Legrain portait le numéro 73 de l'équipe de hockey Les Vikings. Il occupait également le poste de gardien dans l'équipe de hockey féminin Les Harfangs. Le club de Rugby SPM XV quant à lui, a salué l'esprit d'équipe de ce joueur dynamique.Sur les réseaux sociaux, les témoignages de ses amis se multiplient : "On se souviendra de toi comme quelqu'un de sympathique, toujours le sourire aux lèvres et plein d'entrain", raconte Igor. "Nous perdons un ami, un homme sympathique, dévoué, attachant" s'émeut Pierre Marie. Marie Luce quant à elle déplore la violence de ce départ soudain : "Nous sommes tous sous le choc". Touchée par l'émoi provoqué par la disparition de leur proche, la famille de Sébatien Legrain a réagi sur Facebook.L'équipe du film Ça tourne à Saint-Pierre-et-Miquelon a egalement célébré la "belle personne" qu'était Sebastien Legrain. Actif et volontaire, c'est tout naturellement que le saint-pierrais d'adoption avait participé au tournage du film, fin 2019. Il figure dans une séquence qui a laissé aux cinéastes le souvenir d'avoir "tous partagé un bon moment".La tristesse était vive ce soir, lors du rassemblement au Square Joffre. Pour tous ceux qui en ressentent le besoin, la préfecture a ouvert il y a quelques heures une cellule d'écoute et d'aide psychologique. Le numéro d'appel est le 05 08 55 34 86.