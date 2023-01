L'absence de spectateurs à la patinoire de Saint-Pierre impacte financièrement les associations

C'est une nouvelle fois la déception pour les associations sportives. Les spectateurs ne pourront toujours pas assister aux différentes manifestations prévues par les membres utilisateurs de la patinoire. Elles doivent donc s'adapter pour la deuxième saison consécutive.

Marie-Paule Vidal •

La déception était grande ce mercredi 26 janvier suite à l'annonce du report de l'ouverture officielle de la patinoire au public de Saint-Pierre et de Miquelon. Les dates d'accès aux gradins et à la cafétéria ne sont pas encore connus. La Collectivité territoriale a décidé de ne pas avancer de date en raison du retard dans les travaux de réhabilitation de l'établissement ces sept dernières années.

Capacité d'accueil fixée à 120 personnes maximum, interdiction au public d'assister aux différents tournois et grands rendez-vous organisés par les associations sportives, difficile donc pour le curling club de Saint-Pierre, le club de patinage sur glace de Saint-Pierre et Miquelon, le hockey mineur, le hockey sporting club, le club de hockey les Cougars, le hockey loisirs et les Harfangs d'organiser des évènements.

Seules les séances de patinage libre ou sous forme de stage sont accessibles au public. Les associations doivent donc s'adapter. C'est la deuxième saison que cette configuration est mise en place.

L'absence de spectateurs, à savoir 700 places assises, est un manque à gagner certain.

Cela représente un point négatif dans le sens où, du 14 au 16 avril, on a décidé d'organiser un tournoi sur l'archipel avec quatre équipes canadiennes donc un tournoi à six équipes, et du coup sans public, c'est moins intéressant. Julie Cormier, Présidente de l'association des Harfangs hockey féminin

Le club de patinage sur glace de Saint-Pierre et Miquelon se dit lui aussi très "déçu, fatigué". Comme le précise Laurie Arrossaména, sa vice-présidente du club de patinage sur glace : "l'an dernier le spectacle avait été filmé par un prestataire local" pour mettre en valeur le travail réalisé par les enfants et les bénévoles mais cela "reste peu féérique par rapport à un vrai gala".

Ce qui nous inquiète le plus, c'est l'avenir du club Laurie Arrossaména, vice-présidente du club de patinage sur glace de saint-pierre et Miquelon

Et ces deux associations ne sont sûrement pas les seules à déplorer cette situation.

Le point sur la situation avec Gael Ho-A-Sim et Jérome Anger.

Autre réaction celle du président du Hockey mineur, Arnaud Disnard. Il se dit lui aussi déçu.

C'est ce qu'il a confié à Delphine Jeanneau. Il était l'invité des matinales en radio ce jeudi 26 janvier.

Les associations impactées par ce nouveau report se réuniront ce jeudi 26 janvier à 18 heures. Le rendez-vous est prévu dans la salle des délibérations de la mairie de Saint-Pierre.

L'objectif étant de décider d'une posture commune à adopter face à la Collectivité territoriale.