Rénovations à la patinoire de Saint-Pierre : un budget triplé après sept ans de travaux

Maintes fois annoncé, l'accès aux gradins et à la cafétéria de la patinoire est à nouveau repoussé. Aucune date n'a été avancée quand à la fin des travaux par Yannick Abraham, premier vice-président de la Collectivité territoriale. Les associations utilisatrices du lieu sont contraintes d'annuler leurs projets...sans dédommagement.

Il y a sept ans, des travaux de réhabilitation étaient lancés à la patinoire de Saint-Pierre et Miquelon par la Collectivité territoriale. Et ils devraient durer encore. Mais pour combien de temps ?

Difficile à ce jour de donner une date. Ce qui est sûr, c'est que la réouverture de la structure en mode optimale n'est plus d'actualité. Les travaux effectués par l'une des entreprises ont pris du retard et notamment au niveau du sas d'entrée. Du côté de la cafétéria et des gradins, il est toujours impossible d'accueillir du public.

Si l'établissement devait rouvrir le 15 novembre dernier, puis le 15 décembre et enfin le 15 février, les élus de la Collectivité territoriale et les services techniques ont décidé de ne plus donner d'échéance.

Je ne ferais pas la bêtise d'annoncer une ouverture supplémentaire qu'on n'est déjà pas sûr de tenir. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que tout sera fait pour que ça aille le plus vite possible, et que tout soit rentré dans l'ordre avant la fin de la saison. Yannick Abraham, premier vice-président de la Collectivité territoriale

Yannick Abraham était l'invité du journal télévisé de ce mardi 24 janvier. Il répondait à Flavie Bry. Le premier vice-président de la Collectivité territoriale s'exprime sur le sujet.

La durée des travaux et le budget ont plus que triplé

Les associations utilisatrices des lieux et le public devront donc encore patienter avant de pouvoir profiter pleinement de la patinoire.

Depuis le début des travaux en 2015, il y a eu la construction d'une extension pour stocker les équipements dont un système de refroidissement, la pause d'une tapis glacier, la réalisation d'une nouvelle dalle réfrigérante...

Autres chantiers réalisés : les remplacements du système électrique, de l'éclairage, du son, du chauffage et de la ventilation. Lors des travaux sur les façades, de mauvaises surprises sont constatées.

Suite à ces multiples chantiers, la question du choix de la réhabilitation de la patinoire plutôt que sa reconstruction a été évoquée à plusieurs reprises.

En 2016, lors de son intervention dans le journal télévisé du 29 novembre, le président de la collectivité de l'époque Stéphane Artano apportait une réponse claire sur son opposition à la reconstruction d'une nouvelle structure.

Les travaux qui vont être menés par la Collectivité territoriale vont aboutir à 6 millions d'euros. C 'est la moitié du coût d'une patinoire neuve. Stéphane Artano, président de la Collectivité territoriale de 2006 à 2017

De son côté, l'actuel président de la Collectivité territoriale, Bernard Briand s'exprimait sur le sujet dans le journal télévisé du 21 septembre 2021.

Si vous me trouvez 15 millions d'euros demain, j'ai pas de problème. Je construis la patinoire. Bernard Briand, président de la Collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon

Si les 15 millions d'euros ne sont pas atteints aujourd'hui, les travaux réalisés et les estimations prévues pour la toiture et le parking font grimper la facture à un total de 10,5 millions d'euros selon les chiffres fournis par la Collectivité.

Le sort s'acharne sur la patinoire

En plus de l'annonce de l'ouverture de la patinoire en mode dégradé pour une période indéterminée, l'établissement est fermé depuis le 23 janvier suite à une infestation de souris. Il subit actuellement une opération de dératisation. Il rouvrira ses portes le lundi 30 janvier à 16 h 30.

Par ailleurs, le club de patinage sur glace de Saint-Pierre et Miquelon a fait savoir que " son traditionnel gala n’aura pas lieu dans sa configuration habituelle encore ".

Le chantier de la Maison des loisirs pour début février

Autre fermeture annoncée, celle de la Maison des loisirs à Miquelon. Le bâtiment va aussi être en travaux dès le début du mois de février pour un chantier d'envergure. Il devrait durer jusqu'à fin février 2024.

Comme l'a annoncé le premier vice-président de la Collectivité territoriale, Yannick Abraham ce mardi 24 janvier dans le journal télévisé, "toutes les activités seront maintenues durant la durée des travaux". Des activités qui seront proposées dans d'autres structures de la commune.

En attendant, l'édifice est fermé au public pour du rangement avant la phase des travaux.

Le centre culturel et sportif fête ses 50 ans

Du côté du centre culturel et sportif, une mise aux normes est en cours de réflexion, notamment en ce qui concerne l'accessibilité du bâtiment aux personnes à mobilité réduite.

Le vieillissement de la piscine, ouverte elle aussi en 1973, est aussi au cœur des préoccupations des élus de la collectivité.

Et si le coût des énergies est en hausse, tous les établissements de l'archipel resteront ouverts.