L'association LILAS toujours impliquée dans l'accompagnement des jeunes ou futurs parents

"Il faut tout un village pour élever un enfant. C'est un proverbe africain que l'association L.I.L.A.S apprécie tout particulièrement". Depuis deux ans et demi maintenant, cette jeune association a à coeur d'être aux côtés des personnes accueillant un enfant. Les intervenantes sont toutes issues du milieu médical ou paramédical.

C'est le cas de Tiphaine Tilmont, kinésithérapeute de métier formée autour de la périnatalité. Entourée d'une équipe pluridisciplinaire composée de naturopathe, ostéopathe, sage-femme, psychomotricienne, Tiphaine explique qu'il est indispensable d'informer et accompagner les parents vers ce nouveau chapitre de vie qu'est l'arrivée d'un bébé.

C'est une arrivée qui peut déstabiliser le rythme du couple. Donc plus on en parle et moins on se sent seuls.