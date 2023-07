La circulation prochainement modifiée dans le centre-ville de Saint-Pierre

Les travaux sont nécessaires et incontournables en quelque sorte, sauf pour les voitures dans certains secteurs concernant ce dernier terme côté circulation : il s'agit de rénover le réseau d'adduction d'eau potable et de remplacer le réseau d’assainissement unitaire par un système séparatif.

Philippe sans •

Ce lundi 3 juillet commencent une première nouvelle phase de travaux sur les réseaux d'eau et d'assainissement du centre-ville de Saint-Pierre.

C'est un chantier important de près d'un million d'euros, qui a fait d'ailleurs l'objet d'une enveloppe d'aide de l'Etat annoncée par le Ministre délégué chargé des Outre-mer Jean-François Carenco lors de sa visite sur l'archipel début mai dernier : 750 000 euros.

A lire aussi : Quel bilan pour la visite officielle du ministre Jean-François Carenco à Saint-Pierre et Miquelon ?

"On attendait la notification de cette somme pour lancer les travaux", précisait d'ailleurs le maire Yannick Cambray à ce moment-là.

Une première phase pour boucler le tout pour début décembre

Concernées par cette première phase 2023, une portion de la rue Albert-Briand et une autre de la rue Marcel-Bonin. Ce qui va impliquer sur cette période du 3 au 21 juillet normalement une modification des sens de circulation comme indiqué sur ce schéma ci-dessous :

La Ville de Saint-Pierre a informé la CACIMA, dès le début avril, afin que les commerçants puissent s’adapter au mieux à ces travaux essentiels. Thierry Hamel, Communication de la Ville de Saint-Pierre

En 2022, la grande phase concernant les rues des Français libres et Maréchal-Foch avait été menée à bien. Il restera dans la foulée de ce nouveau début de chantier neuf autres portions à réaliser dans le cadre des travaux prévus pour 2023 : poursuite dans les rues Albert-Briand et Marcel-Bonin, mais aussi les rues Louis-Pasteur, Granville et Beaussant.

La dernière phase est prévue du 20 novembre au 8 décembre prochains, avant les neiges hivernales autant que se peut.