La municipalité de Saint-Pierre souhaite un appui extérieur dans sa gestion des déchets ménagers

Neuf points sont à l'ordre du jour de la séance officielle du conseil municipal de Saint-Pierre. Parmi les délibérations de ce lundi 18 septembre, l'adhésion de la mairie à l'association nationale Amorce. Une structure venant en aide aux collectivités spécialisées dans la gestion des déchets ménagers, de l'eau ou encore les réseaux de chaleur.

Marie-Paule Vidal •

À Saint-Pierre, le premier conseil municipal après les vacances estivales s'est tenu en fin de journée dans la salle des délibérations.

À l'ordre du jour, neuf points. Parmi eux, un échange de parcelles, des annulations de pénalités de retard concernant la livraison d'un bateau pour l'école de voile et la fourniture de toilettes autonomes et l'adhésion de la mairie au réseau AMORCE, une association nationale à but non lucratif et d'intérêt général.

Créée il y a plus de 30 ans, elle est composée de collectivités et de professionnels. Elle a pour but d’informer et de partager les expériences du réseau sur les aspects techniques, économiques, juridiques et fiscaux menées dans les territoires dans les domaines de la gestion de l’eau, les réseaux de chaleur ou d’énergie ou encore les déchets ménagers.

AMORCE a aussi pour but de présenter des propositions en rencontrant régulièrement les différents ministères dont le ministère de la Transition écologique et solidaire . Elle intervient auprès des parlementaires, auprès des services de l’État et au sein des réseaux européens.

L’association est aussi représentée dans le comité pour l’économie verte, la commission de filières Responsabilité Élargie du Producteur et la commission nationale des aides de l’ADEME, l'agence de la transition écologique.

Dans une des délibérations, La municipalité de Saint-Pierre demande son adhésion à cette association au titre des déchets ménagers pour avoir l’appui d’un réseau spécialisé et pour avoir une gestion encore plus performante dans le tri de ces derniers.

Le montant de l’adhésion est fixé à 544 euros par an.

Le réseau compte plus de 1000 adhérents. Avec la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion et Mayotte, Saint-Pierre et Miquelon complète la liste des territoires inscrits à Amorce.

Pour mémoire, la mairie de Saint-Pierre a ouvert sa déchèterie en 2016. L’an dernier, 447 tonnes de déchets ont été exportés.