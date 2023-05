La pêche au homard désormais ouverte aux professionnels et plaisanciers de Saint-Pierre et Miquelon

La règlementation en matière de pêche au homard diffèresi vous êtes pêcheurs professionnels ou non. Elle reste la même que celle définit par un arrêté du 20 mars 1987. L'objectif étant de gérer et de conserver au mieux les ressources halieutiques dans les eaux de l'archipel et de la zone économique française.

Des règles qui restent inchangées.

Qu'est ce qui est interdit ?

Les dates de pêche

La pêche au homard est interdite du 1er janvier au 30 avril et du 1er septembre au 31 décembre sauf pour les professionnel.

Une dérogation leur permet de prélever le fameux crustacé du 15 octobre au 15 décembre.

Les zones de pêche

Comme le stipule l'arrêté du 20 mars 1987, il est interdit à tous les pêcheurs sans exception de capturer le homard dans ces zones à savoir :

La côte Sud-Ouest de Langlade depuis Pointe Plate jusqu'à Cap Bleu

Le point situé à 1 mille dans le 233° de Pointe Plate

Le point situé à 1 mille dans le 233° de Cap Bleu

En ce qui concerne les pêcheurs non professionnels uniquement, ils ne doivent pas pratiquer la pêche au homard à plus de 200 mètres de la limite de la basse mer d'une marée de coefficient 120 (zéro des cartes) dans les zones délimitées de la façon suivante :

La côte Nord-Ouest de Langlade depuis l'Anse à Capelan jusqu'au lieu-dit Iniachi et plus précisément le point situé à 1 mille dans le 309° de l'Anse à Capelan et le point situé à 1 mille dans le 309° du lieudit Iniachi.

La côte Ouest de Miquelon depuis la Pointe au Cheval jusqu'au Ruisseau Creux et notamment le point situé à 1 mille dans le 244° de la Pointe au Cheval ainsi que le point situé à 1 mille dans le 244° de l'embouchure du Ruisseau Creux.

La côte Est de Miquelon depuis Pointe aux Alouettes jusqu'au Cap Vert à savoir le point situé à 1 mille dans le 111° de la Pointe aux Alouettes et le point situé à 1 mille dans le 111° du Cap Vert.

Carte zones de pêche au homard. • ©DTAM SPM

Qu'est ce qui est autorisé ?

Les quantités

Les pêcheurs non professionnels n'ont pas le droit de mettre à l'eau plus de six casiers et de capturer plus de quatre homards par jour de pêche. Une attention particulière est demandée en ce qui concerne les femelles grainées et tous les crustacés marqués d'un V doivent être remis à l'eau.