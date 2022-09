La rentrée scolaire des élèves de Saint-Pierre et Miquelon

C’est la rentrée scolaire ce vendredi 3 septembre à Saint-Pierre et Miquelon, après celle des professeurs jeudi. Plus d’un millier d’élèves ont pris ou repris le chemin de l’école.

“Nous sommes heureux de vous accueillir ce matin, je vous souhaite une excellente rentrée scolaire”, lance la proviseure Malika Akhebbil aux élèves de 3ème, premiers à revenir sur les bancs de l’école au lycée Emile Letournel. Elle tente d'apaiser les élèves un peu stressés : “Tout va bien se passer". Direction les salles de classe.

Lucie Caillaud est professeure principale des 3ème1. Ce matin-là, chacun se présente et découvre l'objectif de l'année : le brevet. “C’est assez impressionnant, les cours vont être chargés", réagit Alicia, élève de la classe, comme sa camarade Paloma : “J’ai un peu peur pour le brevet”.

Ils seront accompagnés par l’ensemble de l’équipe pédagogique donc ils ne seront pas lâchés dans la nature. Le but à la fin, c’est que le brevet paraisse quelque chose d’évident Lucie Caillaud, professeure de français

Au total, 379 élèves tenteront de s’épanouir au lycée Emile Letournel.

C’est aussi la rentrée pour l’école du Socle à Miquelon. 75 jeunes sont inscrits dans l’établissement de la commune dont 24 collégiens et 51 primaires. Ils ont été accueillis par le directeur Ghislain Detcheverry qui a souhaité leurs rappeler quelques règles : “Je demande aux plus grands, aux plus âgés de leur donner un petit coup de main de temps en temps. Souvenez-vous quand vous êtes arrivés en 6ème, vous avez un petit peu d’appréhension”.

La rentrée est pour certains un éternel recommencement, pour d’autres, une première. Les toutes petites sections de maternelles ont fait leur entrée à l’école Saint-Odile. Si le moment est difficile pour certains, d'autres trouvent déjà leurs marques au sein de l'établissement. Au total, cinq élèves sont inscrits dans cette classe et l'effectif évoluera au cours de l’année : “L’accueil des tout-petits est échelonné puisqu’ils doivent avoir deux ans et doivent être quasiment propres”, explique Anaïs Siosse, enseignante : “A la fin de l’année, on va arriver à une vingtaine d’élèves”.

Une toute première aussi pour Olivier Gaston, nouveau directeur des écoles Sainte-Odile et Sainte-Croisine et ancien candidat aux élections légistatives : “C’est un grand plaisir, on a une équipe enseignante-éducative excellente. C’était un vrai plaisir à partager avec les parents que cette rentrée”.

La rentrée de pré-rentrée avec les parents d’élèves de l’établissement se tiendra la semaine du 12 septembre.

Reportage de Marie Paturel et Elise Marné.