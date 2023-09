La Saint-Pierraise Léa Tancrez prend les rênes du club d'équitation de Saint-Pierre

Partie se former en métropole en 2014, la saint-pierraise est de retour dans son archipel pour enseigner au sein du club d'équitation de Saint-Pierre. Un véritable atout pour le territoire.

Chloé Borotra •

Les écuries de Saint-Pierre n'ont pas de secret pour elle. Véritable passionnée, Léa Tancrez fréquente les lieux depuis l'âge de cinq ans. Et c'est à seulement sept ans qu'elle se voit offrir son premier poney. Un cadeau de son Papa qui vient avec les responsabilités qui lui incombe. "Il faut bien être conscient du travail que c'est, c'est tous les jours. Il faut se déplacer, pluie, vent, neige..." affirme Léa.

Malgré son jeune âge, sa passion ne fait qu'accroître avec le temps. La Saint-Pierraise confie avoir eu l'envie depuis toujours de travailler auprès des animaux, sans avoir pour autant de projet professionnel précis. C'est en passant un CAP petite enfance que la jeune femme a su qu'elle voulait joindre son amour pour le cheval, aux enfants.

Diplomée avec succès

S'enchaînent deux diplomes d'Etat pour Léa. D'abord un BAPAAT (brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien de la Jeunesse et des Sports) qui représente un premier niveau de qualification. Mais rapidement, elle enchaîne sur un Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport. Deux formations durant lesquelles la nouvelle monitrice d'équitation a pu intégrer directement le milieu professionnel. De quoi être plongée dans la réalité du métier.

Il faut s'accrocher. Comme dans beaucoup de formations, le petit qui arrive, c'est celui qui va devoir faire tout ce que les autres n'ont pas envie de faire. C'est aussi la réalité de cette formation là. Léa Tancrez

Aujourd'hui, Léa Tancrez est de retour sur son île pour une expérience des plus réjouissantes. Être la monitrice du Club d'équitation de Saint-Pierre, une chance et un véritable atout pour la jeune cavalière. "Les gens qui font partie du comité du club m'ont vue grandir". Une connaissance du territoire et du milieu qui promet une belle première saison autant pour la professionnelle que pour les cavaliers de l'île.

L'entretien complet de Léa Tancrez, invitée de l'émission C'est vous qui le dites le 25 septembre: