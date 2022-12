La Saint-Pierraise Maud Vigneau confectionneuse de robes de rêves à Nantes

Créatrice de robes de mariées depuis plusieurs années, Maud Vigneau s'est lancée dans l'aventure après avoir réalisé les robes de ses belles-sœurs. Bien plus qu'une modéliste, la jeune femme accompagne les futures épouses du début à la fin, pour plus de magie.

Chloé Borotra •

"Les mariées de caractère" c'est le nom qu'a choisi Maud pour sa marque. Un nom aussi élégant que puissant, pour définir au mieux les femmes qui enfilent ses créations.

Installée à Nantes depuis dix-huit ans, Maud effectue une formation de modéliste. Confectionner des robes de mariées, est une idée venue naturellement après avoir crée des pièces pour des membres de sa famille. Travailler la soie, la dentelle demande beaucoup de patience et de minutie confie Maud.

À lire aussi: La créatrice Hélène Girardin ouvre sa première boutique de prêt-à-porter

Rencontrer les futures mariées et se plonger dans leur univers fait aussi partie du travail. Créatrice nomade, sa valise en cuir à la main, Maud Vigneau se déplace dans la région et plus loin encore, ne serait-ce que pour photographier une collection, dans un environnement qui l'inspire et qui lui ressemble.

Une deuxième collection que j'ai eu la chance de shooter à Saint-Pierre et Miquelon [...] j'avais très envie de shooter dans la brume Maud Vigneau

Les créations de Maud séduisent par l'image véhiculée sur ses réseaux sociaux. La jeune femme est en effet très inspirée par la nature, l'authenticité et l'histoire des gens.

Ce qui m'a plu c'est son approche vers la nature et rester un maximum naturelle avec sa robe de mariée Elizabeth (cliente)

Pour obtenir une création signée Maud Vigneau pour votre grand jour, il vous faut compter jusqu'à six mois voire un an. Et cela, afin de créer la robe qui révèlera au mieux votre personnalité et votre beauté naturelle.

Découvrez son portrait diffusé dans l'émission Ça vaut le détour du jeudi 15 décembre.