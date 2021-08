Avec 17 équipes inscrites, nouveau succès pour le championnat territorial de pétanque

La triplette Anne Berger, Françoise Ledu et Nathalie Lavaud et le trio Jean-Michel Delizarraga, Michel Delizarraga et Jonathan Morazé vainqueurs du championnat territorial inter-club organisé par la Boule du Calvaire.

Marie-Paule Vidal •

Samedi 21 août, le club de pétanque la Boule du Calvaire proposait son championnat territoriale de triplette. Chez les dames, six équipes étaient en lice. Elles étaient onze chez les hommes. À lire aussi : Hockey sur glace : Valentin Claireaux et les Bleus en quête d'une qualification pour les Jeux Olympiques Pour cette édition 2021, c'est la triplette Anne Berger, Françoise Ledu et Nathalie Lavaud qui s'est imposée 13 à 8. Chez les hommes, l'équipe composée de Jean-Michel Delizarraga, Michel Delizarraga et Jonathan Morazé a remporté sa journée sur un score de 13 à 5. Des vainqueurs qui ont affronté des boulistes confirmés. Certains ont même de nombreuses années de pratique à l'exemple de Marie-Claude Siegfriedt et Bernard Turpin. Pour Bernard, plusieurs qualités sont requises pour être un bon joueur de pétanque. Il y en a trois. L'amitié, la convivialité et surtout la détente. Bernard Turpin, bouliste Marie-Claude aussi est une adepte très fidèle de la discipline. Elle a aussi sa recette pour rester très concentrée. Quand on fait une partie de pétanque, il faut rester dans sa bulle. Marie-Claude Siegfriedt, bouliste De l'adresse, de la précision et un peu de chance sont aussi les ingrédients pour une partie réussie. Ce tournoi de pétanque aura réuni pas moins de 50 joueurs. Samuel Monod et Aldric Lahiton sont allés à la rencontre de ces passionnés.

partager l'article