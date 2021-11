Le club de ball trap de Saint-Pierre se modernise et se développe

À Saint-Pierre, le stand de tir fait peau neuve, la première étape d'ouvrage a été effectuée. À terme un nouveau lanceur sera construit.

Clémentine Baude •

Des travaux de terrassement, financés en partie par la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre et de Miquelon et l'ANS (l'Agence Nationale du Sport) ont été effectués. Le stand de ball trap est installé depuis 2009 au Cap à l'Aigle.

Le but du jeu c'était de construire un abri pour mettre un nouveau lanceur, avec des pas de tirs mieux adaptés aux écoles de tir, pour les jeunes qui viennent pratiquer chez nous. Jacky Letournel, Président de la société de tir de Saint-Pierre

L'association a pu compter sur le soutien des bénévoles qui sont venus prêter main forte. "Si on veut arriver à ce que le club se développe, il faut que tout le monde s'investisse" souligne Alain Beauchêne, qui a participé aux travaux.

À lire aussi : Le ball trap, l'activité sportive du dimanche des amateurs de tir au pigeon d'argile

Plus de 150 heures de rénovation ont été nécessaires pour cette première étape. Des travaux nécessaires puisqu'entre 2016 et 2021, le nombre de membres a été multiplié par deux. Plus de quarante tireurs sont recencés, dont un quart de jeunes de moins de 18 ans. Prochaine étape : construire l'abri pour le nouveau lanceur.

Reportage Alisson Audoux et Claudio Arthur