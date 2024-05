Le Dunefest de Saint-Pierre et Miquelon se fait connaître aux East Coast Music Awards

Deux bénévoles de l'association Eklectik étaient invités aux East Coast Music Awards (ECMA) à l'Île-du-Prince-Édouard. L'équivalent des Victoires de la Musique mais pour la côte Est du Canada. Un bon moyen de découvrir de nouveaux talents et de faire connaître Saint-Pierre et Miquelon avec son festival mythique, le Dunefest.

C'est des étoiles plein les yeux que reviennent dans l'archipel Mikaël Renou et Gwenaël Le Priol, président et vice-président de l'association Eklectik en charge du Dunefest à Saint-Pierre et Miquelon. Les deux copains étaient invités aux East Coast Music Awards (ECMA), à l'Île-du-Prince-Édouard au Canada.

"C'est comme à la télé", plaisante l'un d'entre eux. Cet évènement culturel d'envergure réunit chaque année, depuis 1989, tous les artistes de la côte Est canadienne. Gala de remise des prix, spectacles, ateliers... les Saint-Pierrais enchaînent les rencontres pendant 5 jours avec un planning parfaitement orchestré par les organisateurs des ECMA. "Tout est réglé à la minute, c'est vraiment impressionnant de voir ça", constate Mikaël.

À lire aussi : Dunefest 10e édition : ce qui s'est passé la première journée.

Les festivaliers se réunissent autour du traditionnel feu du Dunefest • ©Clémence Cormier

Des idées et des prises de contact pour les prochaines éditions du Dunefest

Sur la scène de nombreux artistes de tous les styles. Nommé sept fois, The East Pointers remporte trois trophées : meilleur enregistrement de l'année par un groupe, meilleur enregistrement pop et meilleur enregistrement roots/contemporain pour leur dernier EP Safe in Sound.

Originaires de l'Île-du-Prince-Édouard, les trois musiciens cumulent plus de 10 millions d'écoute sur Spotify pour leur titre Wintergreen. Violon, guitare, piano ou chants rythment les différents morceaux de ce trio aux influences indie/folk.

Membre de l'une des première nations Mi'kmaq situées sur l'île du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse, le musicien Morgan Toney, déclaré artiste autochtone de l'année, reçoit également le prix du meilleur enregistrement folklore/traditionnel avec son titre Resilience.

La chanteuse de pop/folk Jenn Grant, basée à Halifax en Nouvelle-Écosse, se démarque lors de cette 36ème édition des East Coast Music Awards. Nommée compositrice de l’année, sa chanson Judy est aussi élue meilleur titre de l'année.

C'est vraiment la place où il faut être pour toutes personnes qui aiment la musique et qui souhaitent organiser des festivals. Gwenaël Le Priol, vice-président d'Eklectik.

En dehors de ces têtes d'affiche, les deux bénévoles du Dunefest discutent avec les managers et les musiciens de plus petites formations, mais aussi des organisateurs de festivals partout à travers le Canada.

"C'était aussi des ateliers One to One, un peu de Speed Dating", explique Gwenaël. "On a fait énormément de connaissances pour le Dunefest et pour faire connaître Saint-Pierre et Miquelon dans le monde des festivals", ajoute-t-il.

Un festival sur une dune... de quoi se démarquer et attirer les curieux

Tous les ans, la dune de Miquelon-Langlade se transforme le temps d'un week-end. Pour la 10e édition, en 2023, plus de 3 000 festivaliers ont profité de ce moment atypique grâce à l'implication de plusieurs bénévoles soudés qui s'activent en coulisses pendant des semaines entières.

À lire aussi : Dunefest 10e édition, plus de 3 000 participants estimés. Du jamais vu !

Des bénévoles s'activent pour servir les repas au Dunefest • ©Clémence Cormier

Profiter de la musique sur une scène entièrement installée sur du sable, camper juste à côté dans les dunes ou savourer des plats dignes d'un bon restaurant sur des tables de pique-nique installées devant la mer... ça ne passe pas inaperçu.

D'un point de vue extérieur, le Dunefest c'est une aventure un peu folle. Alors forcément l'association Eklectik se démarque et cela au-delà des frontières. "On est arrivés aux East Coast Music Awards, on avait l'impression que tout le monde nous connaissait. Ils nous attendaient de pied ferme", s'enthousiaste Mikaël.

Beaucoup de monde connait Saint-Pierre et Miquelon et le Dunefest. Plus qu'on ne pensait. On voit que l'information a circulé assez loin. Mikaël Renou, président de l'association Eklectik.

Le groupe 5PhoniK Tribu sur la scène du Dunefest • ©Clémence Cormier

Après ce séjour au Canada, Gwenaël constate d'autant plus que leur travail paye et prend de l'ampleur : "ça redynamise ça boost et ça fait plaisir de voir qu'on traverse les frontières". Un avis forcément partagé par son collègue Mikaël qui espère que leur invitation aux ECMA soit renouvelée l'an prochain, "ça se passe à St-Johns en plus".

En attendant de voir, peut-être, un peu plus grand, la programmation 2024 du Dunefest devrait être connue d'ici la fin du mois de mai. Une édition qui s'annonce riche en émotions, à l'image de celle de l'année dernière capturée par Allison Audoux et montée par Rudy Garzoni :