Le foot à 5, une variante qui réunit de nouvelles adeptes à l'ASIA

À Saint-Pierre, la pratique du football s'ouvre à tous et toutes, notamment sur le nouveau terrain de football à cinq de l'ASIA où se réunit désormais un nouveau groupe de joueuses féminines.

Alix Desse •

Elles s'appellent Céline, Fouzia, Joëlle, Mireille, Marie-Laure, Isabelle ou encore Emmanuelle, elles ont de 18 à plus de 60 ans et une passion commune : la pratique du football pour s'amuser.

A lire aussi: L'ancienne internationale française Laura Georges en visite pour la FFF à Saint-Pierre et Miquelon

C'est à la mi-mai que le groupe se forme à coups de bouche-à-oreille du côté du terrain de foot five de l'ASIA. Depuis, chaque mercredi soir à 18h, les sportives se réunissent pour taper dans la balle. Pour leur entraîneur Nicolas Decaup, "c'est une volonté de la fédération de football de donner la balle à ceux qui ne jouent pas forcément".

J'entraîne des filles qui parfois n'ont jamais joué au foot. Nicolas Decaup, entraîneur des jaunes

Alors que le championnat des séniors féminines entre l'ASSP et l'ASIA a repris ses droits depuis quelques semaines, les loisirs féminines de l'ASIA "bougent pour s'amuser et prendre plaisir" selon Céline Lemoine. La Saint-Pierraise n'avait jamais fait de football et elle voit l'avènement de ce créneau comme une aubaine "pour faire du sport et se retrouver entre copines".

. • ©ASIA Foot

Outre le football, les sportives s'exercent au fit foot, une pratique alliant le ballon rond et le fitness. Une reprise du sport pour certaines, un renforcement pour d'autres. Pour Nicolas Decaup, le groupe réunit "plusieurs générations dans l'unique but de prendre du plaisir sans la pression du championnat et les contraintes liées à un championnat".

Il est encore possible de rejoindre le groupe qui se réunit chaque mercredi à 18h au stade John Girardin.