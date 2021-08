Le philatéliste Jean-Jacques Tillard décoré chevalier de l'ordre national du Mérite

Jean-Jacques Tillard le philatéliste aux multiples récompenses a reçu ce lundi 23 août la médaille de l'ordre nationale du Mérite. Une distinction de marque remise par la ministre de la Mer lors d'une cérémonie officielle.

C'est une consécration de pIus pour celui qui ne compte plus les récompenses dans le domaine de la philatélie. Jean-Jacques Tillard détenteur de plusieurs titres mondiaux compte à ce jour 130 médailles d'or et le grand or. Il boucle la boucle avec une toute nouvelle distinction, et non des moindres, celle de chevalier de l'ordre nationale du Mérite. L'expert en philatélie a été décoré par la ministre de la Mer Annick Girardin. La cérémonie a eu lieu à la résidence préfectorale en présence de sa famille et de ses amis.

Une distinction bien méritée pour le Saint-Pierrais qui fait rayonner à l'internationale l'histoire de Saint-Pierre et de Miquelon à travers ses timbres postaux.

Martine Briand et Flavie Bry ont receuilli son sentiment et il était très ému.

Jean-Jacques Tillard est aussi l'auteur d'une dizaine de livres. Il a également été président du club de philatélie de 1991 à 2013.

Sa passion pour la philatélie ne date pas d'hier. Son premier timbre lui a été offert par sa mère en 1976. Depuis cette date, il collectionne tous les timbres de Saint-Pierre et Miquelon.

La première fois que Jean-Jacques Tillard a pris part à une conférence c'était en 2005 au Canada. C'est à partir de ce moment là qu'il s'est fait connaître, ce qui l'amènera à participer aux championnats de Dorval un an plus tard. Il y présentera une étude de seize pages. Jean-jacques se donnera ensuite pour mission de représenter la philatélie de Saint-Pierre et Miquelon dans des compétitions internationales. Il se rendra entre autre au Canada, au Brésil, en Roumanie et aux Etats-Unis.

Jean-Jacques Tillard était l'invité de Samuel Monod ce mardi 24 août dans le journal radio de 12 h 30.

