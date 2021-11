Le Saint-Pierrais Alexandre Briand sacré vice-champion de Suisse de judo

C'est une très belle victoire pour Alexandre Briand. Le saint-pierrais monte sur la seconde marche du podium du championnat individuel de judo en Suisse. Une inscription rendue possible puisque le Saint-Pierrais réside dans le pays depuis plus de trois ans.

Marie-Paule Vidal •

C'est une très belle performance pour Alexandre Briand. Celui qui a débuté le judo dès l'âge de 5 ans au Butokuden Dojo à Saint-Pierre combattait dans la catégorie Elite chez les plus de 90 Kilos. Et les victoires se sont enchaînées pour le judoka, ceinture noire deuxième dan. C'était les 27 et 28 novembre à Bienne en Suisse.

Le travail réalisé avec ses entraîneurs du judo club Renens a donc payé lors de ce grand rendez-vous sportif qui a réuni des judokas de très haut niveau. Alexandre Briand a profité d'une erreur de son premier adversaire pour se faire une place en demie-finale.

Mais pour pouvoir se qualifier pour la finale, le saint-pierrais devait battre un tout nouvel adversaire doté d'une ceinture verte. "Je me suis méfié un peu de lui. J'ai eu de la chance car j'avais un ami qui était dans ma catégorie et qui m'a donné quelques conseils et j'ai réussi à le contrôler assez facilement et il a fini par faire une erreur et j'ai donc pu en profiter et lui mettre un ippon".

Je n'ai aucun regret, j'ai fait la journée que je voulais. J'ai eu la médaille que je voulais [...] Je suis très content du résultat. Alexandre Briand, vice-champion de Suisse

Alexandre Briand s'est incliné en finale face à Daniel Eich, vice-champion du Monde 2021 militaire. Claudio Arthur a recueilli sa réaction.