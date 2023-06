Le tri des déchets enseigné dans les écoles de Saint-Pierre et Miquelon

Comment bien trier ses déchets et comment mieux consommer ? Pendant deux semaines, les élèves des classes de la maternelle au collège se sont penchés sur les questions liées à l'environnement. Cette campagne de sensibilisation a séduit le jeune public

Marie-Paule Vidal •

447 tonnes de déchets exportées en 2022, dont plus de 320 tonnes d'emballages. Ces chiffres ont marqué le jeune public du jour : les élèves d'une classe de 6ème du lycée Émile Letournel.

Le nombre de déchets par an est titanesque. Un élève de 6ème

Quand aux informations relayées par l'Ademe et la mairie de Saint-Pierre, à l'initiative de ce projet éducatif, le message est plutôt bien passé.

Si on ne les trie pas, il y en aura partout. Puis il y aura vraiment beaucoup de pollutions. Un élève de 6ème

Et pour tout savoir sur le tri des déchets, Thierry Hamel chargé de communication à la Mairie de Saint-Pierre et Youna Deniaud, ingénieure en transition environnementale pour l'Ademe à Saint-Pierre et Miquelon se sont rendus dans une douzaine de classes. Ils ont ainsi pu sensibliser les jeunes, de la maternelle au collège sur les bons gestes à avoir en terme de tri sélectif des déchets.

À lire aussi : Les déchets de Saint-Pierre et Miquelon passés au peigne fin pour une étude

Un rendez-vous important pour les organisateurs et pour les élèves qui dès la classe de Grande section en maternelle sont déjà, selon Youna Deniaud, " super au courant de comment on tri les déchets".

Je pense qu'on vit dans une société où c'est très dur d'arriver à du zéro déchets foncièrement car la société capitaliste veut que l'on consomme énormément mais voilà on essaie de mieux renseigner les jeunes citoyens car ce sont eux qui seront le moteur du changement de demain. Youna Deniaud, ingénieure en transition environnementale pour l'Ademe à SPM

Pour mieux trier, quoi de mieux qu'une mise en situation sous forme ludique. Pour cela, plusieurs bacs aux couleurs distinctes ont été disposés dans le préau du lycée Émile Letournel.

À lire aussi : 10 000 plantations pour reverdir la forêt boréale de Miquelon-Langlade

Le jeu sous forme de relais avait pour but de trier le verre, le plastique, les emballages, les déchets et les objets et produits à mettre dans le sac gris ou à déposer à la déchèterie.

On en a appris un peu plus sur les déchets. Comme quoi on ne savait pas tout car on s'est trompés. Un élève de 6ème

Désormais le tri des déchets ne devrait plus avoir de secret pour ces scolaires. Voyez le reportage de Mathias Raynaud et de Carla Bucero Lanzi.

©saintpierreetmiquelon

Toute cette semaine, l'Ademe et la mairie de Saint-Pierre poursuivent leur mission de sensibilisation en proposant d'autres ateliers programmés cette fois sur le site de la déchèterie.

Pour conclure, voici une petite piqûre de rappel destinée aux plus grands.