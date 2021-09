Les 1043 élèves de Saint-Pierre et Miquelon ont fait leur rentrée ce vendredi

Les vacances sont officiellement terminées. Après les enseignants hier, c'est au tour des élèves de faire leur rentrée ce vendredi. Sur l'archipel, ils sont 1 043 cette année, contre 1 068 l'an dernier, un chiffre toujours en baisse.

La rentrée scolaire, c'est toujours un grand moment. Que ce soit pour les enfants ou pour les parents. À Saint-Pierre et Miquelon, elle a eu lieu ce vendredi. Aux abords des établissements, on pouvait apercevoir les élèves apprêtés. L'occasion de retrouver les copains, d'en rencontrer de nouveaux, et pour les plus petits, de découvrir l'école pour la première fois.

Pour cette nouvelle année, on compte 530 élèves dans le primaire, et 513 dans le secondaire. Un an plus tôt, l'archipel avait environ 20 écoliers en plus. Depuis plusieurs années maintenant, Saint-Pierre et Miquelon doit faire face à un déclin démographique, avec notamment des fermetures de classes.

Ce vendredi, le préfet du territoire, Christian Pouget, s'est déplacé dans plusieurs établissements de St Pierre. Le collège Saint-Christophe, l'école du Feu Rouge, ou encore le lycée d'Etat Émile Letournel. Avec la rectrice de l’académie de Normandie, ils ont mis en place pour cette rentrée 2021-2022, un protocole sanitaire, plus souple que dans l'Hexagone.