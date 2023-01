Les associations utilisatrices de la patinoire lancent une pétition pour la réouverture des gradins

Une pétition en ligne vient d'être lancée par les associations et ligues utilisatrices de la patinoire de Saint-Pierre.

Il s'agit de mobiliser pour l’ouverture des gradins et de la cafétéria dès le 10 mars 2023. Sur la page, est intégrée la lettre conjointe adressée au président de la collectivité territoriale en date du 30 janvier.

Les associations font part de leur ras-le-bol et pointent une configuration limitant les projets sportifs, mettant à mal les moments de convivialité et réduisant les rentrées financières des clubs, notamment.

Alors oui, vous nous direz que la glace est accessible et que les associations fonctionnent. Mais nous vous répondrons que : le mode « dégradé » a fait fuir le public ; le mode « dégradé » met à mal le projet sportif des associations et des entraîneurs ; le mode « dégradé » ne permet pas les moments de convivialité et d’échanges ; le mode « dégradé » vient considérablement réduire les rentrées financières des associations ; le mode « dégradé » vient aussi impacter l’économie de l’archipel (ferries, hôtels, restaurants, etc.). C’est un fait.