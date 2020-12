"Les cadeaux seront sous le sapin grâce à eux" : avant Noël, immersion à la Poste de Saint-Pierre et Miquelon

Chaque année, les agents de la Poste font face à une arrivée massive de colis au moment des fêtes de fin d'année. Reportage à l'agence de Saint-Pierre et Miquelon, où transitent une partie des cadeaux de Noël de l'archipel.

Marie Daoudal •

Près de deux tonnes de colis à trier avant le 24 décembre au soir... À Saint-Pierre et Miquelon, ce ne sont pas les lutins du père Noël qui sont débordés, mais les employés de la Poste, submergés par les colis de fin d'année. "Il faut essayer de faire au plus vite", explique Élodie Detcheverry, agent de la Poste à Saint-Pierre. "C'est le dernier arrivage avant Noël."

Tous les ans, elle et ses collègues récupèrent les paquets arrivés tout droit de l'aéroport, les trient et les recensent, en seulement quelques heures. Ils expédient ensuite une partie des colis par bateau, sur l'autre île de Miquelon. Le reste est stocké à Saint-Pierre, où les usagers peuvent venir les récupérer jusqu'au matin du 24 décembre.

Dans l'agence de la commune, les clients sont d'ailleurs nombreux à quelques heures de Noël. "Ça va aller sous le sapin, avec tous les autres cadeaux", se réjouit Émmanuelle, venue récupérer un colis le 23 décembre. "On a eu quelques soucis d'acheminement, mais par chance, le maximum sera sous le sapin." Pour le reste, la jeune femme est confiante : "ça arrivera dans quelques jours, et ce sera comme un deuxième Noël pour les enfants."

Des cadeaux commandés en septembre

Ces problèmes de livraison restent néanmoins limités. Dans l'ensemble, les Saint-Pierrais et les Miquelonnais ont anticipé, selon Élodie Detcheverry. "Les gens s'y sont pris de bonne heure : cette année, on a eu cinq tonnes en septembre au lieu de les avoir en décembre." Une partie des cadeaux ont également été achetés dans l'archipel, en lien avec la crise sanitaire et la fermeture des frontières canadiennes.

"La Poste et la douane vont tout mettre en oeuvre pour que tout le monde ait ses colis avant le 24 décembre, à midi." Yannick Cambray, entrepreneur en transport de colis, également maire de Saint-Pierre

Les clients qui ont commandé pourront néanmoins récupérer leurs colis jusqu'au dernier moment. Les agences de Saint-Pierre et de Miquelon sont exceptionnellement ouvertes ce jeudi 24 décembre jusqu'à midi.

