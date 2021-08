Les jeux de force basque toujours aussi populaires à Saint-Pierre et Miquelon

Les jeux de force basque, grand classique de la fête basque à Saint-Pierre et Miquelon

Les jeux de force basque, grand classique de la fête basque à Saint-Pierre et Miquelon

À l'occasion de la 38ème édition de la Fête basque, petits et grands ont encore une fois eu l'occasion de confronter leur adresse et leur puissance. Les jeux de force, grand classique de cette fête populaire, ont une nouvelle fois attiré participants et public.

Adrien Develay •

La météo mitigée du samedi matin n'a pas empêché la tenue des jeux. Rendez-vous très attendu, ce sont les enfants qui ont ouvert le bal. Une série d'épreuves qui font appel à la force physique, certes, mais aussi à l'endurance, à l'adresse et à la cohésion d'équipe. Une vingtaine d'enfants, répartis en cinq équipes mixtes, s'est affrontée. Les enfants se sont affrontés lors de la célèbre épreuve de tir à la corde • ©SPM La 1ère Traditionnellement, ce sont les hommes du Pays Basque qui se lançaient ces défis physiques dans les campagnes, d'une ferme à l'autre. Course de port de sac de grain en relais, sciage de tronc, lever de balle de foin, épreuve de l'enclume et bien sûr le fameux tir à la corde faisaient partie des épreuves proposées cette année. À lire également : Le fronton : emblème historique de la culture basque Le sciage de tronc d'arbre, un classique des épreuves de force basque • ©SPM La 1ère Le lendemain, dimanche, ce sont les adultes qui se sont affrontés sur les mêmes épreuves. Chez les hommes, c'est l'équipe Rustique qui s'est imposée. Chez les femmes, la Zone 975 a pu soulever le trophée cette année. À lire également : Fête basque à Saint-Pierre : de beaux scores pour les finales du tournoi de pelote

partager l'article